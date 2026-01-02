Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Venus Williams immortale: wild card agli Australian Open e record

Dopo 4 anni al leggenda del tennis femminile torna a partecipare al primo Slam della stagione
2 min
Venus WilliamsAustralian Open
Venus Williams immortale: wild card agli Australian Open e record © REUTERS

MELBOURNE (Australia) - La leggenda americana Venus Williams giocherà nel tabellone principale degli Australian Open 2026 dopo aver ricevuto l'ottava e ultima wild card femminile. Sarà la sua prima apparizione al Melbourne Park dal 2021 e la prima volta che gareggerà fuori dagli Stati Uniti dal 2023. Lo rendono noto gli organizzatori dello Slam australiano. Williams, che ha fatto un ritorno impressionante allo sport nel luglio 2025, si preparerà per gli Australian Open 2026 all'Hobart International, dove ha ricevuto anche una wild card e si unirà alle campionesse Major Barbora Krejcikova ed Emma Raducanu.

Record in arrivo

Venus: "Sono entusiasta di essere tornata in Australia e non vedo l'ora di gareggiare durante l'estate australiana - aggiunge - Ho tantissimi ricordi incredibili lì e sono grata per l'opportunità di tornare in un luogo che ha significato così tanto per la mia carriera", ha aggiunto. Williams, 45 anni, è destinata a diventare la donna più anziana a competere nel tabellone principale degli Australian Open, superando il record precedentemente detenuto dalla giapponese Kimiko Date, che aveva 44 anni quando perse al primo turno degli Australian Open 2015. Finalista del singolare degli Australian Open nel 2003 e nel 2017, Williams è cinque volte campionessa di Wimbledon e ha vinto anche due US Open.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS