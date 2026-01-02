United Cup, buona la prima per la Grecia: Sakkari domina Osaka, Tsitsipas la chiude

Buona la prima per la Grecia, che supera il Giappone nel match d'esordio della United Cup 2025 in programma fino al 5 gennaio 2026 presso la alla Perth Arena e la Nsw Tennis Centre di Sydney. Un successo valido per la prima giornata del torneo e che ha visto l'ex numero 3 al mondo Maria Sakkari (ora numero 52 Wta) e Stefanos Tsitsipas ex numero 3 al mondo (ora numero 36 Atp) superare la numero 16 Naomi Osaka per 6-4, 6-2 e il numero 99 Shintaro Mochizuki per 6-3, 6-4.

Spagna ko con l'Argentina. Quando gioca l'Italia

Si è invece aperta con un'inaspettata sconfitta la United Cup della Spagna - già reduce dal ko in finale di Coppa Davis contro l'Italia - che si è arresa per 3-0 all'Argentina di Sebastian Baez, Solana Sierra, Maria Lourdes Carle e Guido Andreozzi. Domenica 4 gennaio, sarà invece il turno degli Azzurri Jasmine Paolini e Flavio Cobolli che esordiranno contro la Svizzera di Belinda Bencic e Stan Wawrinka, con il 3 volte campione Slam che a Perth inizia il suo tour d'addio stagionale dopo l'annuncio del ritiro a fine annata.