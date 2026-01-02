Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

United Cup, buona la prima per la Grecia: Sakkari domina Osaka, Tsitsipas la chiude

Il tandem ellenico degli ex numero 3 al mondo supera all'esordio la coppia giapponese. Quando gioca l'Italia
2 min
United Cup Sakkari tsitsipas
United Cup, buona la prima per la Grecia: Sakkari domina Osaka, Tsitsipas la chiude© Getty Images

Buona la prima per la Grecia, che supera il Giappone nel match d'esordio della United Cup 2025 in programma fino al 5 gennaio 2026 presso la alla Perth Arena e la Nsw Tennis Centre di Sydney. Un successo valido per la prima giornata del torneo e che ha visto l'ex numero 3 al mondo Maria Sakkari (ora numero 52 Wta) e Stefanos Tsitsipas ex numero 3 al mondo (ora numero 36 Atp) superare la numero 16 Naomi Osaka per 6-4, 6-2 e il numero 99 Shintaro Mochizuki per 6-3, 6-4. 

Spagna ko con l'Argentina. Quando gioca l'Italia

Si è invece aperta con un'inaspettata sconfitta la United Cup della Spagna - già reduce dal ko in finale di Coppa Davis contro l'Italia - che si è arresa per 3-0 all'Argentina di Sebastian Baez, Solana SierraMaria Lourdes Carle e Guido Andreozzi. Domenica 4 gennaio, sarà invece il turno degli Azzurri Jasmine Paolini e Flavio Cobolli che esordiranno contro la Svizzera di Belinda Bencic e Stan Wawrinka, con il 3 volte campione Slam che a Perth inizia il suo tour d'addio stagionale dopo l'annuncio del ritiro a fine annata.  

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS