Sinner-Alcaraz, rieccoli! Il 10 gennaio si sfidano su Sky

Il grande tennis gioca nella Casa dello Sport di Sky. Riparte da Seul, in Corea del Sud, il duello tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: i due straordinari tennisti che stanno dominando la classifica mondiale e i principali tornei internazionali si danno appuntamento su Sky e Now per un’esibizione prestagionale, in programma sabato 10 gennaio. Una rivalità destinata a durare anche per tutto il 2026 e che vedrà di fronte l’italiano e lo spagnolo, rispettivamente numero due e uno del mondo, in una sfida dai contenuti tecnici elevatissimi, in diretta dalle 8 del mattino su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. L’incontro sarà visibile anche in differita alle 22 su TV8. Un confronto che promette spettacolo e che permetterà a Sinner e Alcaraz di affinare la preparazione in vista dei primi tornei dell’anno. Su Sky, intanto, sta per partire un’altra grande stagione di tennis: fino al 2028, oltre 100 tornei dell’Atp Tour e del Wta Tour, le Atp Tour Finals e le Wta Tour Finals. In più, due grandi appuntamenti dello Slam: Wimbledon, fino al 2030, e US Open. Inoltre, 300 ore riservate ad analisi e approfondimenti, con una copertura continua anche su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport.