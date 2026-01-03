United Cup, la Svizzera piega la Francia e ora sfiderà l’Italia. La Cina batte il Belgio in rimonta

La Svizzera inizia al meglio il suo percorso alla United Cup 2026. Gli elvetici battono la Francia nella prima sfida del girone dell'Italia, primo confronto tra nazioni del girone dell'Italia alla Rac Arena di Perth, Belinda Bencic ha sconfitto 6-2 6-4 Leolia Jeanjean . Poi Stan Wawrinka ha superato 5-7 7-6(5) 7-6(5) Arthur Rinderknech . Domenica alle 10 la sfida tra l'Italia e la Svizzera. Infine nel doppio Bencic e Paul si sono imposti su Rakotamanga Rajao e Roger-Vasselin per 6-2 5-7 10-2. Bencic ha controllato il primo confronto diretto con la francese fin dall’inizio. E' scesa a rete 29 volte, ottenendo 23 punti, e mostrato grande solidità al servizio: lo dimostra il 78% di punti vinti con la prima. “L’ultimo game è stato complicato per via del sole australiano” , ha detto Bencic dopo la partita. “Penso che questo sia davvero uno dei pochi posti - giocare in Australia - dove ti ritrovi in una situazione del genere. Quindi avrei dovuto fare meglio in qualche modo. Cercherò di trovare delle soluzioni la prossima volta.”

Wawrinka: "Oggi battaglia dura ma sono felice"

"Oggi è stata una battaglia dura ma sono molto felice di essere riuscito a portare il punto della vittoria", ha detto Wawrinka dopo il successo su Rinderknech nel match inaugurale di quella che ha annunciato sarà la sua ultima stagione in carriera. Lo svizzero si è imposto dopo una sfida sfiancante, durata tre ore e 18 minuti alla Rac Arena. Nel primo set Rinderknech ha tenuto il servizio da 0/40 sul 4-4, per poi aggiudicarsi il primo set con un break nel dodicesimo game. Wawrinka però ha ribaltato la situazione. Ha vinto il secondo set al tie-break, chiudendo con un caratteristico rovescio lungolinea che ha entusiasmato il pubblico di Perth. Nel terzo, dopo un iniziale scambio di break, lo svizzero ancora una volta si impone al tie-break e ottiene la sua prima vittoria contro un Top 50 sul cemento dal 2024.

Cina, vittora in rimonta sul Belgio all'esordio

A Sydney esordio vincente della Cina nel gruppo B che rimonta e ribalta il pronostico battendo il Belgio per 2-1. Avvio tutto per la formazione europea che apre la sfida con il netto successo per 6-2, 6-2 di Elise Mertens (20 Wta) su Zhu Lin (31 Wta): appena 78 minuti senza storia per un match tutto in discesa per la Mertens capace di strappare la battuta 6 volte alla rivale e di conquistare all'inizio 5 dei primi 6 game e poi assestare il colpo di grazia con altri 4 game consecutivi dall'1-1 del secondo set. A riportare la sfida sui binari della parità ci ha pensato poi Zhang Zhizhen (410 Atp) che con una maratona di 2 ore e 53 minuti ha battuto per 6-7, 7-6, 7-5 Zizou Bergs (42 Atp). Nel doppio di spareggio Zhang-Zhu hanno superato in rimonta Bergs-Martens per 5-7, 7-6, 10-6. A decidere la sfida è il super tie-break del terzo set con i cinesi sempre avanti, prima 5-1 poi 9-3 e infine, dopo aver mancato 4 match point consecutivi, vittoriosi per 10 punti a 6.