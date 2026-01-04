La sfida di Zverev: "Sinner e Alcaraz, quest’anno vi batto. Mi sento vicino a Jannik e Carlos"

Chi può davvero contrastare il dominio di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner ? Questo è uno dei principali temi di dibattito, anche e soprattutto fra gli addetti ai lavori, ora che la stagione tennistica muove i primi passi, tenendo conto che lo spagnolo e l’azzurro negli ultimi due anni si sono spartiti in maniera equa i quattro Slam. Rinnova la propria candidatura al ruolo di terzo incomodo Alexander Zverev , che cerca sensazioni positive in vista degli Australian Open , disputando la United Cup. «Sono orgoglioso di aver concluso il 2025 al terzo posto del mondo, nonostante tutti i problemi fisici che ho dovuto affrontare – le parole del 28enne di Amburgo -. Non è stato l'anno che sognavo, perché non sono riuscito a vincere nessun titolo importante. Ma sento di non essere poi così lontano da Carlos e Jannik. Devo solo tornare al meglio il prima possibile. Sinner e Alcaraz sono capaci di presentarsi in Australia e giocare subito un ottimo tennis. Io sono più come un motore diesel, devo necessariamente giocare un torneo di preparazione e delle partite».

La fiducia di Zverev

Fiducia di poter ridurre il gap nei confronti del murciano e dell’altoatesino ostentata anche da Taylor Fritz, n.6 del ranking, altro protagonista della competizione a squadre miste: «Penso che negli ultimi quattro anni io abbia continuato a migliorare molto come giocatore. Sento di essere diventato complessivamente un tennista molto più completo. L’unica cosa che sto notando adesso è che il corpo deve riuscire a tenere il passo: credo che l’aspetto più importante per me sia restare in salute». Ma il ginocchio, anche in questo avvio di stagione, pare preoccuparlo...

Il realismo di Medvedev

Fa sfoggio di maggior realismo invece Daniil Medvedev, l'ultimo giocatore diverso dai Big Three e da questa nuova coppia di fenomeni a vincere un torneo dello Slam. «Penso che siano più forti di tutti – il giudizio del 29enne di Mosca, n.1 del tabellone a Brisbane -. Quando qualcuno colpisce più forte di te, mette tutto in campo, corre sicuramente non più lento di te, serve non peggio di te, è dura batterlo. Puoi sempre provarci contro di loro. Ma in termini di continuità entrambi hanno dimostrato l'anno scorso che è quasi impossibile per chiunque arrivare al loro livello. Gli Slam sono la cosa più importante e loro sono stati in tutte le finali, entrambi in tre su quattro atti. Se giochi dieci partite, probabilmente non otterrai molte vittorie, ma puoi sempre batterli in una sfida singola. Questo è l'obiettivo e cosa penso ogni volta che li affronto». Un concetto evidenziato anche dal ceco Jiri Lehecka, pure lui di scena a Brisbane: «Tutti coloro che si trovano tra i primi 30 o 40 del mondo possono raggiungere un livello di gioco praticamente identico, ma la differenza sta nella capacità di mantenerlo nel tempo, di essere costanti e di vincere anche quando non stai giocando bene. Questo è qualcosa in cui Carlos e Jannik sono superiori al resto».