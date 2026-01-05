L'Atp Challenger Tour su Dazn fino al 2028

In un anno che ha visto il tennis imporsi come uno degli sport più seguiti e discussi in Italia, Dazn annuncia il rinnovo dei diritti per la trasmissione dell’Atp Challenger Tour per il triennio 2026-2028, con copertura in esclusiva su tutti i turni, fatta eccezione per quelli disputati in Italia. Grazie all’accordo con Atp Media, Dazn continuerà a offrire agli appassionati la copertura in diretta dei tornei che mettono in luce i talenti emergenti del tennis internazionale (senza contare atleti esperti come il belga Michael Geerts, nella foto). Questi rappresentano infatti una tappa fondamentale nel percorso di crescita dei giocatori, collocandosi in una fase delicata di passaggio tra formazione e piena affermazione nel professionismo. Dietro ogni campione internazionale c’è un percorso iniziato su questi campi, dove si affrontano le prime vere sfide e si conquistano i punti necessari per accedere ai tornei del Grande Slam. Il primo torneo trasmesso su Dazn sarà il Bengaluru Open 2026, parte della categoria Challenger 125 dell’Atp Challenger Tour. La competizione si svolgerà dal 5 al 10 gennaio sui campi dell’S.M. Krishna Stadium, a Bengaluru (India). A seguire, una serie di tappe internazionali porterà il tour in giro per il mondo alla scoperta dei nuovi campioni di domani. Con la copertura dei tornei dell’Atp Challenger Tour, l’offerta di tennis su Dazn si conferma ampia e premium, arricchita ulteriormente dalla rinnovata partnership con Warner Bros. Discovery. Attraverso i canali Eurosport, gli appassionati potranno infatti seguire le competizioni integrali di alcuni dei tornei più prestigiosi, come gli Australian Open e il Roland Garros.