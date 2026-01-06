United Cup, il ko di Cobolli contro Rinderknech condanna l'Italia

L' Italia è stata eliminata dalla United Cup di tennis, primo appuntamento ufficiale della stagione 2026, in corso in Australia. Gli azzurri, che erano stati sconfitti dalla Svizzera nella prima sfida del gruppo C a Perth, avrebbero dovuto vincere 3-0 contro la Francia cedendo al massimo un set per qualificarsi ai quarti di finale come migliore seconda.

Cobolli ko in tre set

Ma le speranze azzurre sono terminate con la sconfitta nella prima partita di giornata di Flavio Cobolli contro Arthur Rinderknech: 6-7 (4-7), 7-6 (7-5), 7-5 il risultato in favore del transalpino in 3 ore e 22 minuti di gioco. A nulla è dunque poi valso il successo in due set nel singolare femminile di Jasmine Paolini per 6-2, 6-3 contro Leolia Jeanjean (1 ora e 23 minuti di partita). In corso al momento il match di doppio misto che vede gli italiani Errani-Vavassori contro i francesi Rajaonah/Roger Vasselin sfidarsi per evitare di chiudere il girone all'ultimo posto.