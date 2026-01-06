Tuttosport.com
Australian Open, montepremi è da record: superato Wimbledon! Se Sinner centra il tris guadagnerà...

L'altoatesino ha vinto le ultime due edizioni, la scalata verso il primo posto inizia proprio da Melbourne. C'è stato un aumento generale del 16% rispetto al 2025
2 min
Australian Open, montepremi è da record: superato Wimbledon! Se Sinner centra il tris guadagnerà...

Gli Australian Open superano Wimbledon, quanto a montepremi. Il primo Slam del nuovo anno ha infatti annunciato l'ammontare dei premi a tennisti e tenniste in gara, con la scelta di riversare una sostanziosa fetta del fatturato in crescita sui protagonisti in campo: il montepremi sara' di 111,5 milioni di dollari australiani, corrispondenti a 64 milioni di euro, più 16% rispetto al 2025. La cifra supera i 61 milioni di euro di Wimbledon, ma resta dietro ai 77 milioni di euro degli Us Open. "Questo aumento del 16% dimostra il nostro impegno a sostenere le carriere tennistiche a tutti i livelli - ha dichiarato Craig Tiley, amministratore delegato di Tennis Australia - Dall'aumento del 55% del montepremi di qualificazione dal 2023, al miglioramento dei benefit per i giocatori, stiamo garantendo che il tennis professionistico sia sostenibile per tutti i giocatori". 

Le cifre nel dettaglio

Jannik Sinner ha vinto le ultime due edizioni, nel 2024 in una partita storica e stoica contro il russo Medvedev, sotto 2-0, riuscì a vincere al quinto set. Lo scorso anno contro il numero tre, il tedesco Zverev. Non ci fu praticamente partita con l'italiano che si impose. Insomma Sinner è sempre partito con il piede giusto, la sua rimonta e scalata verso la prima posizione passa per Melbourne. I vincitori del singolare maschile e femminile riceveranno 4,15 milioni di dollari australiani ciascuno, 2,38 milioni di euro, con un aumento del 19%. Il finalista guadagnerà 1,24 milioni di euro, +13% rispetto al 2025. Chi arriverà in semifinale circa 717mila euro, +14% rispetto all'anno scorso. Chi sarà eliminato nei quarti di finale circa 430 mila euro, +12% rispetto al 2025. Ai giocatori eliminati nelle fasi iniziali sono assicurati comunque almeno 40.500 dollari, ovvero 23 mila euro.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

