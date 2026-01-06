Australian Open, montepremi è da record: superato Wimbledon! Se Sinner centra il tris guadagnerà...

Gli Australian Open superano Wimbledon , quanto a montepremi . Il primo Slam del nuovo anno ha infatti annunciato l'ammontare dei premi a tennisti e tenniste in gara, con la scelta di riversare una sostanziosa fetta del fatturato in crescita sui protagonisti in campo: il montepremi sara' di 111,5 milioni di dollari australiani , corrispondenti a 64 milioni di euro , più 16% rispetto al 2025 . La cifra supera i 61 milioni di euro di Wimbledon , ma resta dietro ai 77 milioni di euro degli Us Open. "Questo aumento del 16% dimostra il nostro impegno a sostenere le carriere tennistiche a tutti i livelli - ha dichiarato Craig Tiley , amministratore delegato di Tennis Australia - Dall'aumento del 55% del montepremi di qualificazione dal 2023, al miglioramento dei benefit per i giocatori, stiamo garantendo che il tennis professionistico sia sostenibile per tutti i giocatori".

Le cifre nel dettaglio

Jannik Sinner ha vinto le ultime due edizioni, nel 2024 in una partita storica e stoica contro il russo Medvedev, sotto 2-0, riuscì a vincere al quinto set. Lo scorso anno contro il numero tre, il tedesco Zverev. Non ci fu praticamente partita con l'italiano che si impose. Insomma Sinner è sempre partito con il piede giusto, la sua rimonta e scalata verso la prima posizione passa per Melbourne. I vincitori del singolare maschile e femminile riceveranno 4,15 milioni di dollari australiani ciascuno, 2,38 milioni di euro, con un aumento del 19%. Il finalista guadagnerà 1,24 milioni di euro, +13% rispetto al 2025. Chi arriverà in semifinale circa 717mila euro, +14% rispetto all'anno scorso. Chi sarà eliminato nei quarti di finale circa 430 mila euro, +12% rispetto al 2025. Ai giocatori eliminati nelle fasi iniziali sono assicurati comunque almeno 40.500 dollari, ovvero 23 mila euro.