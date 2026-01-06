Kyrgios allo sbando, ko in un’ora: “Ma nel 2022 ero imbattibile. Non mi vergogno a dirvi che…”

Nick Kyrgios torna in campo dopo 10 mesi dall'ultima volta, e lo fa con una sconfitta in 65 minuti. Il ritorno sul terreno di gioco è arrivato contro il n.58 del mondo Aleksandar Kovacevic all' ATP 250 di Brisbane , col punteggio di due set a zero - 6-3, 6-4 - per il tennista statunitense. L'australiano ha commentato quello che è stato il suo rientro, dopo aver preso parte alla "Battaglia dei sessi" contro la n.1 del ranking WTA Sabalenka, in cui si è laureato campione: "E’ stato bello. L’ultimo mese è stato molto movimentato e divertente. Ovviamente il risultato di oggi non è stato quello che speravo. Mi sembra che il mio rapporto con i media e il pubblico australiani non sia sempre stato fantastico. Ma ora, in questa fase della mia carriera, ogni volta che scendo in campo mi diverto sempre molto . Ho sicuramente sentito molto affetto là fuori, e soprattutto quando ci sono bambini che cantano e si divertono mi sento come se stessi offrendo loro un bello spettacolo. Spero che un giorno, se amano il tennis, possano giocare loro in quell’arena. È sicuramente uno dei miei posti preferiti in cui giocare" .

Kyrgios: "Voglio continuare a giocare. Il polso..."

Kyrgios ha parlato anche con Medvedev in merito a quella che è la sua condizione fisica: "Questo è un trampolino di lancio. Ho appena parlato con Medvedev negli spogliatoi e mi ha detto: ‘Senti, giochi una partita ogni tanto, non può andare sempre come vuoi tu’. Finché mi sento bene e riesco a usare questa esperienza come base su cui costruire… Questo è ovviamente il mio obiettivo, e non solo per l’AO, ma per tutto l’anno. Qualunque cosa mi riservi, voglio continuare a giocare il più possibile, poi vedremo". E sull'intervento al polso: "Ho subito un intervento di ricostruzione al polso e due operazioni al ginocchio. Prendo Thanasi (Kokkinakis, ndr) come esempio, o me stesso, o Del Potro, o Thiem, o Nishikori: guardiamo alcune di queste persone che erano al top della loro carriera e gareggiavano per i tornei del Grande Slam, e poi ci sono parti del corpo che semplicemente cedono e non riescono a sopportare il carico che permette di stare a quel livello.

"Pensavo di essere imbattibile. Kovacevic concentrato"

"C’è stato un momento nella mia vita, nel 2022, o quando stavo vincendo più titoli in un anno, un’illusione in cui in generale pensavo di essere il miglior giocatore del mondo. Pensavo sinceramente di essere imbattibile. Dopo questi interventi chirurgici, è come se non avessi più quella convinzione. È triste, ma questa è la realtà. La finale a Wimbledon, i quarti agli US Open: ho perso pochissime partite durante tutto l’anno. Poi ci sono stati questi interventi chirurgici" ha affermato Kyrgios, che ha poi commentato la prestazione del suo avversario: "Credo che la gente pensi che basta andare sotto i ferri, poi stare seduti sul divano fino a quando non si è guariti e infine tornare in campo e sei lo stesso giocatore di prima. Ma non è così che funziona. Non è la realtà. Ecco perché devo essere davvero grato per momenti come la partita di doppio dell'altra sera e per il fatto che ho superato tutto questo e sono pronto a giocare il doppio domani. Sono estremamente felice e orgoglioso di me stesso. A proposito, penso che sia egoista da parte mia parlare sempre e solo di me stesso. Il merito va al mio avversario di oggi. Ha giocato alla grande. È nuovo nel circuito; è concentrato, entusiasta ed è un giocatore formidabile. Sarà sicuramente uno da tenere d’occhio. L’anno scorso ha avuto una svolta e continuerà a conquistare grandi vittorie".