Sincaraz, colonialisti della racchetta. I coreani ormai nella scia degli arabi

Esibizionisti non si nasce, piuttosto lo si diventa. E senza nemmeno accorgersene. Nel tennis è così, e non da oggi. “Mai epoca fu come questa tanto favorevole agli esibizionisti”, scriveva Flaiano (La Solitudine del Satiro). Finendo col chiedersi: “Dovremo accontentarci di morire in odore di pubblicità?”. Il tennis nasce con le esibizioni, il professionismo incontinente degli anni Cinquanta le moltiplica, il primo decennio dell’Era Open le rende quasi istituzionali, gli anni Duemila e venti le riscoprono. C’è un dato comune a collegarle: l’espansionismo tennistico va alla conquista di nuovi fan e di nuovi mercati. Allora come oggi… C’è però anche un dato discordante a rendere le esibizioni di oggi diverse da quelle che le hanno precedute. Nei Settanta si giocava ovunque, schierando tennisti di ogni tipo e valore, e per molti era un modo per tranquillizzarsi sulla tenuta del loro portafoglio fino al termine della stagione. Oggi sono la scorciatoia per entrare nel giro del tennis che conta, e bastano due tennisti per imbandire la tavola. Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Così, prossimamente su questo schermo, succederà a Seul quello che è già successo a Riad. Si crea un appuntamento dal nome altisonante, Hyundai Card Super Match quello di Seul, sabato prossimo (su Sky e Supertennis intorno alle 8 del mattino), Six Kings Slam quello della capitale saudita, e con i tempi giusti – dettati dalle proposte economiche – si chiede uno spazio nel calendario stagionale. Gli arabi, in barba a qualsiasi tradizione, hanno ottenuto in due anni il decimo Masters 1000. Entrerà in scena nel 2028. Seul sta formulando la sua proposta, proponendo il piatto migliore che vi sia, quello della sfida fra i primi due della classe. La stessa che ha fatto da apripista a Riad, e da sola (è ingiusto dirlo, ma tutto sembra spingere in quella direzione) vale l’intero tennis di questi anni. Alcaraz e Sinner di fronte, ora e sempre… Finché ce la faranno, e il gioco varrà la candela. E i due, 22 e 24 anni rispettivamente, altroché se ce la fanno. Ne traggono solo vantaggi. Viaggio in prima classe e alloggio nelle migliori suite.