Sabalenka non ci sta: "Calendario folle, io pronta ad essere multata. Cercherò di..."

Siu gioca tanto, si gioca troppo. Una frase che è diventata un mantra a più livelli. Così anche Aryna Sabalenka denuncia i tanti tornei. La numero uno é approdata ai quarti del torneo di Brisbane (Wta 500) grazie al rapido successo sulla rumena Sorana Cirstea - eliminata con un doppio 6-3 in appena 70 minuti di gioco -, ma in conferenza stampa ha accusato i vertici del tennis di non aver messo al primo posto la salute dei giocatori in quella che ha definito una stagione tennistica "folle". La bielorussa si é detta pronta ad essere multata per i tornei obbligatori che salterà nei prossimi mesi. Il tema del calendario affollato è stato una frequente lamentela negli ultimi mesi dell'anno appena trascorso.

Sabalenka: "Non va bene per tutti"

Il numero 1 del ranking maschile, Carlos Alcaraz, ha più volte espresso preoccupazione per l'eccessivo numero di tornei, sebbene abbia anche partecipato a redditizie esibizioni. Come quella di sabato, quando affronterà Jannik Sinner in Corea del Sud, appena una settimana prima degli Australian Open. Queste le parole di Aryna Sabalenka sull'argomento: "La stagione è decisamente folle, e questo non va bene per tutti noi, visto che si vedono così tante giocatrici infortunarsi. Le regole sono piuttosto insidiose con gli eventi obbligatori, ma io continuerò a saltarne un paio per proteggere il mio corpo perché ho faticato molto la scorsa stagione, in questa cercheremo di gestirla un po' meglio, anche se mi multeranno".