Musetti in semifinale a Hong Kong, sconfitto l'idolo di casa Wong: chi sfida adesso

HONG KONG (CINA) - Lorenzo Musetti approda alle semifinali del "Bank of China Tennis Open", Atp 250 dotato di un montepremi di 700.045 dollari, che si disputa sui campi in cemento di Hong Kong. Il tennista carrarino, numero 7 del ranking mondiale e primo favorito del tabellone, dopo aver superato Etcheverry al primo turno ha sconfitto nei quarti con un doppio 6-4 l'idolo di casa Coleman Wong, 150esimo della classifica Atp, ottenendo così la sua 25ª semifinale nel circuito maggiore, l'undicesima sul duro.
Musetti in finale nel doppio con Sonego
"Sono molto felice, avevo già giocato contro Wong qui (nel 2024, quando vinse in due set con il punteggio di 6-4 7-5 ndr), da allora è cresciuto molto. Sapevo di dover essere molto solido, sono rimasto sempre concentrato, non gli ho dato grandi possibilità di andare avanti nel punteggio", ha detto Musetti nell'intervista a caldo. In semifinale l'azzurro affronterà uno tra il russo Andrey Rublev ed il portoghese Nuno Borges, poi sarà protagonista della finale di doppio con Lorenzo Sonego, grazie al forfait in semifinale di Diallo e dello stesso Wong, rivali designati degli azzurri, che hanno annunciato il ritiro prima di scendere in campo.