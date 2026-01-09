Musetti in semifinale a Hong Kong, sconfitto l'idolo di casa Wong: chi sfida adesso

Musetti in finale nel doppio con Sonego

"Sono molto felice, avevo già giocato contro Wong qui (nel 2024, quando vinse in due set con il punteggio di 6-4 7-5 ndr), da allora è cresciuto molto. Sapevo di dover essere molto solido, sono rimasto sempre concentrato, non gli ho dato grandi possibilità di andare avanti nel punteggio", ha detto Musetti nell'intervista a caldo. In semifinale l'azzurro affronterà uno tra il russo Andrey Rublev ed il portoghese Nuno Borges, poi sarà protagonista della finale di doppio con Lorenzo Sonego, grazie al forfait in semifinale di Diallo e dello stesso Wong, rivali designati degli azzurri, che hanno annunciato il ritiro prima di scendere in campo.

