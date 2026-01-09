Sinner e Alcaraz, l’incredibile ipotesi che fa sognare il mondo intero: “Magari anche quest’anno”

Manca una settimana all'inizio degli Australian Open (montepremi da record, superato Wimbledon), ma la stagione del tennis è già iniziata. Sabato 10 gennaio alle 8:00 all'Inspire Arena di Incheon a Seul, si giocherà il primo "Sincaraz" del 2026: Sinner contro Alcaraz, in occasione dello Hyundai Card Super Match. I due fuoriclasse torneranno a battersi 55 giorni dopo la finale delle ATP Finals di Torino, dove a trionfare è stato il tennista azzurro. L'obiettivo per Jannik sarà continuare questo trend e vincere ancora, visto che nel 2025 Carlos ha vinto quattro dei sette match contro l'azzurro. Alla vigilia dell'incontro il numero 1 e il numero 2 al mondo sono quindi intervenuti in conferenza stampa.
Le parole di Alcaraz: "Accoglienza incredibile"
"Per me è un piacere essere qui e giocare in Corea per la prima volta - ha esordito Alcaraz -. Iniziare la stagione giocando qui con Jannik penso che sia un gran modo per prepararci per l'Australian Open. Saremo pronti per i primi giorni dello Slam. Ora serve prepararmi per la nuova stagione e giocare qui è una grande idea per poter crescere. Sono davvero felice di partecipare a questo evento. Sono arrivato ieri e per me è solo un giorno che sono qui. L'accoglienza che ho avuto è stata incredibile, non ricordo un benvenuto come questo. Durante questo mese e mezzo ho avuto delle vacanze e ci siamo preparati per l'inizio della stagione. Per noi avere un mese di preparazione è una grande quantità. Siamo felici di iniziare la stagione e di giocare qui. L'importante è approcciare bene la stagione".
"Bella rivalità, ci spingiamo a dare il 100%"
Lo spagnolo inizierà la stagione proprio contro Sinner, ormai suo storico rivale: "Ero sicuro che avrei giocato altre volte contro di lui... Ovviamente pensavo di affrontarlo nei primi turni, mentre abbiamo iniziato ad affrontarci nelle finali di Slam e non solo. Questo ce lo siamo guadagnati nel corso del tempo con lavoro e pazienza. Penso che abbiamo costruito una bella rivalità nel corso del tempo, iniziata dai Challenge ai primi turni dei tornei fino a ora. Guardando quello che abbiamo raggiunto, penso che entrambi ci spingiamo a dare il massimo e il 100%".
La conferenza di Sinner: "Felici di essere qui"
Sinner ha iniziato la conferenza parlando dell'organizzazione del match di Seul: "Siamo felici di essere qui e vedere così tante persone felici di vederci giocare. L'energia vista sin dall'aereoporto è fantastica (accoglienza da star). Proveremo a giocare il miglior tennis possibile. La cosa più importante sarà far divertire le persone ed essere pronti per il grande evento in Australia, che è chiaramente il più importante. Sono felice di iniziare questa stagione qui e in un match con Carlos. Speriamo di continuare a fare grandi match come abbiamo fatto in passato. Per noi è un grande piacere. È stato un grande benvenuto. Le persone ci hanno lasciato una gran bella impressione del Paese, è molto bello iniziare la stagione qui. Abbiamo avuto tempo per preparare la stagione nel migliore modo possibile. Ho trascorso il Natale a casa e questo ti dà ancora maggiore energia per cercare di fare una bella stagione. Abbiamo ancora qualche piccolo dettaglio da sistemare prima dell'Australia perché le condizioni saranno completamente diverse rispetto a quelle degli ultimi mesi".
"Nel 2021 eravamo giovani. Non sapevo se ce l'avrei fatta"
La prima sfida contro Alcaraz è stata nel 2021. Ora sono passati cinque anni e i due non sono più dei ragazzini sconosciuti. A proposito Sinner ha detto: "Nel 2021 ero un giocatore molto lontano dal top e sapevo che il mio livello non era quello di ora. Ero molto giovane, Carlos era ancora più giovane. Ho visto un giocatore che era molto speciale e gli ho detto che speravo di giocare altri match con lui. Lo dicevo soprattutto per me perché ero certo che lui sarebbe arrivato, mentre non mento dicendo che non sapevo se ce l'avrei fatta. La nostra è una grande rivalità sul campo, abbiamo un buon rapporto. Per me è sempre un piacere affrontare il migliore al mondo".
Sinner: "Come finirà domani? Non prevedo il futuro"
Il fuoriclasse azzurro ha poi detto la sua sulla sfida in programma domani: "Non posso prevedere il futuro. Sarà interessante vedere come inizierà la stagione e come andrà. Ci sono tante cose diverse per noi. Il 2026 inizierà in Australia, domani speriamo di giocare un buon tennis ma non influenzerà il primo vero appuntamento dell'anno. Cercheremo di far divertire le persone. So quello che hanno fatto i Big Three e non possiamo paragonarci a loro. Se dovessimo calare un po' gli altri sono pronti a prendere il nostro posto. Tutti sono diversi: io sono felice di far parte di questa rivalità e per me è molto bello avere lui che mi spinge al limite tutte le volte che giochiamo. Focus carriera? Sono stato fortunato perché ho scelto qualcosa che davvero amavo. Quando prendi una decisione devi fare sacrifici, non hai orari di una persona normale: devi dormire a una certa ora, mangiare cose specifiche, allenarti tanto sul campo. Il tennis mi ha dato grandi cose: mi ha fatto capire che tipo di persona sono, se sono paziente, se so gestire la pressione e non cambiare con il successo. Il tennis per me è molto più di un gioco: mi ha dato tanta disciplina e mi ha fatto credere in me stesso".
Doppio Sinner-Alcaraz: "Sarebbe bello"
E chissà che in futuro due rivali-amici come Sinner e Alcaraz, non possano giocare insieme in un doppio. Lo spagnolo ha detto: "Non sono sicuro se abbiamo parlato di questo. Facciamo così tanti tornei che è molto difficile giocare anche il doppio. Ma probabilmente da Seul potremmo farlo... almeno una volta". E poi Sinner: "Non ne abbiamo mai parlato, ma sarebbe bello condividere il campo in modo diverso, essere dallo stesso lato. Ovviamente ora siamo focalizzati sul singolare che è molto complicato. Se giochi anche il doppio non hai tanto tempo di recupero, ma ne parleremo. Magari già quest'anno o il prossimo, perché no".
Manca una settimana all'inizio degli Australian Open (montepremi da record, superato Wimbledon), ma la stagione del tennis è già iniziata. Sabato 10 gennaio alle 8:00 all'Inspire Arena di Incheon a Seul, si giocherà il primo "Sincaraz" del 2026: Sinner contro Alcaraz, in occasione dello Hyundai Card Super Match. I due fuoriclasse torneranno a battersi 55 giorni dopo la finale delle ATP Finals di Torino, dove a trionfare è stato il tennista azzurro. L'obiettivo per Jannik sarà continuare questo trend e vincere ancora, visto che nel 2025 Carlos ha vinto quattro dei sette match contro l'azzurro. Alla vigilia dell'incontro il numero 1 e il numero 2 al mondo sono quindi intervenuti in conferenza stampa.
Le parole di Alcaraz: "Accoglienza incredibile"
"Per me è un piacere essere qui e giocare in Corea per la prima volta - ha esordito Alcaraz -. Iniziare la stagione giocando qui con Jannik penso che sia un gran modo per prepararci per l'Australian Open. Saremo pronti per i primi giorni dello Slam. Ora serve prepararmi per la nuova stagione e giocare qui è una grande idea per poter crescere. Sono davvero felice di partecipare a questo evento. Sono arrivato ieri e per me è solo un giorno che sono qui. L'accoglienza che ho avuto è stata incredibile, non ricordo un benvenuto come questo. Durante questo mese e mezzo ho avuto delle vacanze e ci siamo preparati per l'inizio della stagione. Per noi avere un mese di preparazione è una grande quantità. Siamo felici di iniziare la stagione e di giocare qui. L'importante è approcciare bene la stagione".
"Bella rivalità, ci spingiamo a dare il 100%"
Lo spagnolo inizierà la stagione proprio contro Sinner, ormai suo storico rivale: "Ero sicuro che avrei giocato altre volte contro di lui... Ovviamente pensavo di affrontarlo nei primi turni, mentre abbiamo iniziato ad affrontarci nelle finali di Slam e non solo. Questo ce lo siamo guadagnati nel corso del tempo con lavoro e pazienza. Penso che abbiamo costruito una bella rivalità nel corso del tempo, iniziata dai Challenge ai primi turni dei tornei fino a ora. Guardando quello che abbiamo raggiunto, penso che entrambi ci spingiamo a dare il massimo e il 100%".