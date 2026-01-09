Sinner e Alcaraz, l’incredibile ipotesi che fa sognare il mondo intero: “Magari anche quest’anno”

Manca una settimana all'inizio degli Australian Open ( montepremi da record, superato Wimbledon ), ma la stagione del tennis è già iniziata. Sabato 10 gennaio alle 8:00 all'Inspire Arena di Incheon a Seul, si giocherà il primo " Sincaraz " del 2026: Sinner contro Alcaraz , in occasione dello Hyundai Card Super Match. I due fuoriclasse torneranno a battersi 55 giorni dopo la finale delle ATP Finals di Torino , dove a trionfare è stato il tennista azzurro. L'obiettivo per Jannik sarà continuare questo trend e vincere ancora, visto che nel 2025 Carlos ha vinto quattro dei sette match contro l'azzurro. Alla vigilia dell'incontro il numero 1 e il numero 2 al mondo sono quindi intervenuti in conferenza stampa.

Le parole di Alcaraz: "Accoglienza incredibile"

"Per me è un piacere essere qui e giocare in Corea per la prima volta - ha esordito Alcaraz -. Iniziare la stagione giocando qui con Jannik penso che sia un gran modo per prepararci per l'Australian Open. Saremo pronti per i primi giorni dello Slam. Ora serve prepararmi per la nuova stagione e giocare qui è una grande idea per poter crescere. Sono davvero felice di partecipare a questo evento. Sono arrivato ieri e per me è solo un giorno che sono qui. L'accoglienza che ho avuto è stata incredibile, non ricordo un benvenuto come questo. Durante questo mese e mezzo ho avuto delle vacanze e ci siamo preparati per l'inizio della stagione. Per noi avere un mese di preparazione è una grande quantità. Siamo felici di iniziare la stagione e di giocare qui. L'importante è approcciare bene la stagione".

"Bella rivalità, ci spingiamo a dare il 100%"

Lo spagnolo inizierà la stagione proprio contro Sinner, ormai suo storico rivale: "Ero sicuro che avrei giocato altre volte contro di lui... Ovviamente pensavo di affrontarlo nei primi turni, mentre abbiamo iniziato ad affrontarci nelle finali di Slam e non solo. Questo ce lo siamo guadagnati nel corso del tempo con lavoro e pazienza. Penso che abbiamo costruito una bella rivalità nel corso del tempo, iniziata dai Challenge ai primi turni dei tornei fino a ora. Guardando quello che abbiamo raggiunto, penso che entrambi ci spingiamo a dare il massimo e il 100%".