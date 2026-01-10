Sinner ko a Seul con Alcaraz, Jannik a Carlos: "Bello cominciare l'anno con te". Sugli Australian Open...

Si ricomincia, la nuova stagione del tennis al via. In attesa degli Australian Open (che cominceranno tra due giorni), ecco che in occasione di un test a Seul si riparte da dove ci si era fermati, ovvero da Jannik Sinner e Carlos Alcaraz . I due si sono sfidati in un match amichevole : a vincere è stato lo spagnolo, che in due set (7-5, 7-6) ha avuto la meglio sul tennista azzurro. Momenti di ilarità, divertimento e qualche gag: sfida in totale rilassatezza, in attesa dell'imminente primo Grande Slam dell'anno. E chissà che, anche in quel caso, non ci sia un nuovo appuntamento con i Sincaraz.

Sinner: "Grande esperienza! L'Australian Open..."

Il primo a parlare è Sinner, innanzituttto alla tv locale: “È stato fantastico: stadio pieno, molto bello. È stato speciale dei nuovi fan in Corea per me e Carlos, per me è stata la prima volta. È stato un match di intrattenimento, siamo venuti qui per questo, poi il grande obiettivo è il primo Open d’Australia. Molto bello però, perché il pubblico era entusiasta e partecipe. Se penso di tornare in Corea del Sud? Sì, abbiamo avuto una buona connessione entrambi col pubblico, il clima era rilassato e tranquillo, abbiamo provato colpi diversi: mi piacerebbe tornare ancora. Grazie ai tifosi per averci seguito in questo divertente match, cercheremo di tornare nuovamente a giocare qui in Corea del Sud: siate pronti per vederci in Australia!”.

Poi il discorso in campo rivolto all'arena: “Di solito inizio con Carlos, ma stavolta voglio iniziare con voi tifosi. Prima volta che sono arrivato, fin dall’aeroporto mi sono reso conto dell’affetto che mi avete fato: spero non sia l’ultima volta. Grazie per aver organizzato questa sfida, questa evento. Grazie ai raccattapalle e a tutti coloro che si sono presi cura di noi. Carlos, bello iniziare l’anno in campo con te. Auguro il meglio per la stagione che sta per iniziare. Stasera ci trasferiremo direttamente in Australia!”.

Alcaraz: "Jannik, fine e inizio insieme!"

Dopo Jannik è il momento di Alcaraz di prendere la parola, anche in questo caso prima alla tv: “Bella esperienza, mi è piaciuto giocare qui in Corea, gente molto gentile. Ci hanno trasmesso molta energia, bello per noi: abbiamo apprezzato la location, c’era tanto pubblico e in campo mi sono divertito. È stato un viaggio breve, toccata e fuga, ma mi sono divertito e spero di tornare. Abbiamo sempre bisogno del supporto dei fan, per me è necessario per cercare di dare il meglio, quello che ho cercato di fare anche oggi. Ho apprezzato tanto la vicinanza dei tifosi e l’amore che hanno dimostrato qui in Corea: voglio ringraziarli, sono stato pochi giorni, ma mi sono resto conto di quante belle persone ho incontrato qui. Non so se tornerò a giocare o magari ci tornerò per le vacanze, chissà!”.

Infine il discorso finale dello spagnolo rivolto al pubblico: “Vorrei ringraziare intanto tutti voi per l’accoglienza che ci avete riservato, mi sono divertito molto in questi giorni. Ho apprezzato molto la vostra simpatica ‘follia’, passione, verso il tennis. Grazie per aver reso possibile questo match con Jannik. Jannik, abbiamo finito la stagione 2025 giocando contro e cominciamo la nuova ancora insieme: meriti il meglio, auguro il meglio a te e al tuo team”.