Paolini risale al numero 7 della classifica Wta, Sabalenka sempre al comando

La campionessa azzurra torna a scalare la graduatoria mondiale, che vede inoltre la tigre bielorussa al comando per la 65ª settimana consecutiva
2 min
Ranking WtaPaoliniSabalenka
Paolini risale al numero 7 della classifica Wta, Sabalenka sempre al comando© EPA

Jasmine Paolini risale al 7º posto. La numero 1 d'Italia, già numero 4 al mondo nel 2024, risale di una posizione la graduatoria Wta nell'aggiornamento successivo la chiusura dei giochi al 500 di Brisbane e al 250 di Auckland. Un aggiornamento che vede inoltre Elisabetta Cocciaretto rappresentare il tricolore nella top 100 con una ritrovata 80ª posizione. Cede invece un posto Lucia Bronzetti, che ricade fino alla posizione numero 106. Tornando ai vertici, Aryna Sabalenka, reduce dalla difesa del titolo a Brisbane contro Marta Kostjuk (6-4, 6-3), mantiene il comando del ranking per la 65ª settimana consecutiva e la 73ª complessiva considerato il primato detenuto già dall'11 settembre al 5 novembre 2023. Il trionfo al Queensland Tennis Centre consente inoltre alla tigre bielorussa di portare a 2.662 punti il vantaggio su Iga Swiatek, a sua volta fresca del trionfo in United Cup. Sale invece sul podio Coco Gauff, che scavalca Amanda Anisimova e insegue di 1.905 punti l'ex numero 1 al mondo.

Il nuovo ranking Wta

Questa la nuova top ten della graduatoria femminile:

  • 1. Aryna Sabalenka – 10990
  • 2. Iga Swiatek – 8328
  • 3. Coco Gauff – 6423
  • 4. Amanda Anisimova – 6320
  • 5. Elena Rybakina – 5850
  • 6. Jessica Pegula – 5453
  • 7. Jasmine Paolini4267
  • 8. Mirra Andreeva – 4232
  • 9. Madison Keys – 4003
  • 10. Belinda Bencic – 3512

