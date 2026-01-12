Sinner e Musetti nella top 5 del ranking Atp: giornata storica per l’Italia, non era mai successo!

Data da circoletto rosso quella odierna per gli appassionati azzurri di tennis. Diventa ufficiale ciò che la matematica certificava già da sabato: per la prima volta nella storia del tennis, l’Italia può vantare due giocatori contemporaneamente tra i primi cinque del mondo nel singolare maschile. Si tratta di Jannik Sinner, numero 2 del ranking ATP, e Lorenzo Musetti, salito al numero 5. Un risultato storico, mai raggiunto né prima né dopo il 1973, anno spartiacque che segna l’introduzione del ranking ATP computerizzato. Grazie alla finale disputata a Hong Kong, Musetti ha infatti guadagnato due posizioni nonostante la sconfitta nell’atto conclusivo, raggiungendo il miglior piazzamento della sua carriera. Il carrarino diventa così il quarto italiano con il miglior best ranking di sempre: davanti a lui soltanto Sinner, primo italiano numero 1 del mondo (in vetta per 66 settimane), Nicola Pietrangeli, considerato numero 3 del mondo nel 1959 e 1960, e Adriano Panatta, che arrivò fino alla quarta posizione ATP.