Sinner e Musetti nella top 5 del ranking Atp: giornata storica per l’Italia, non era mai successo!

Data da circoletto rosso quella odierna per gli appassionati azzurri di tennis. Diventa ufficiale ciò che la matematica certificava già da sabato: per la prima volta nella storia del tennis, l’Italia può vantare due giocatori contemporaneamente tra i primi cinque del mondo nel singolare maschile. Si tratta di Jannik Sinner, numero 2 del ranking ATP, e Lorenzo Musetti, salito al numero 5. Un risultato storico, mai raggiunto né prima né dopo il 1973, anno spartiacque che segna l’introduzione del ranking ATP computerizzato. Grazie alla finale disputata a Hong Kong, Musetti ha infatti guadagnato due posizioni nonostante la sconfitta nell’atto conclusivo, raggiungendo il miglior piazzamento della sua carriera. Il carrarino diventa così il quarto italiano con il miglior best ranking di sempre: davanti a lui soltanto Sinner, primo italiano numero 1 del mondo (in vetta per 66 settimane), Nicola Pietrangeli, considerato numero 3 del mondo nel 1959 e 1960, e Adriano Panatta, che arrivò fino alla quarta posizione ATP.
Italia nel gotha del tennis mondiale
Nella settimana del sorteggio del tabellone principale degli Australian Open, l’Italia può inoltre contare su quattro giocatori tra i primi 30 del mondo, tutti teste di serie nel primo Slam della stagione. Oltre a Sinner e Musetti, figurano infatti Flavio Cobolli, numero 22 del ranking, già al lavoro a Melbourne, e Luciano Darderi, numero 24, impegnato questa settimana sia in singolare sia in doppio all’ASB Classic di Auckland, in Nuova Zelanda. Guardando oltre i confini italiani, sorride anche Alexander Bublik, vincitore del torneo di Hong Kong proprio contro Musetti: grazie a questo successo, il nono titolo ATP della carriera, il kazako debutta per la prima volta in Top 10.
Top 10 ranking ATP
-
Jannik Sinner (Ita) 12.050
-
Carlos Alcaraz (Esp) 11.500
-
Alexander Zverev (Ger) 5.105
-
Novak Djokovic (Srb) 4.780
-
Lorenzo Musetti (Ita) 4.105 (+2)
-
Alex De Minaur (Aus) 4.080
-
Felix Auger-Aliassime (Can) 3.990 (-2)
-
Ben Shelton (Usa) 3.960
-
Taylor Fritz (Usa) 3.840
-
Alexander Bublik (Kaz) 3.065
Gli altri italiani in classifica
-
Flavio Cobolli 1.995
-
Luciano Darderi 1.579
-
Lorenzo Sonego 1.240 (-1)
-
Matteo Berrettini 945 (-1)
-
Matteo Arnaldi 858 (-4)
-
Mattia Bellucci 758 (-3)
-
Luca Nardi 561 (-3)
-
Andrea Pellegrino 438 (+1)
-
Francesco Passaro 436
-
Francesco Maestrelli 436 (-3)
Segui tutto il tennis LIVE sul nostro sito