Sinner-Vagnozzi, la sfida che non vedremo. Cobolli scalda Alcaraz: “Sembrano 20 minuti"

Sinner e Alcaraz, Alcaraz e Sinner . Il duetto è una costante negli scenari non solo sportivi, in tutto il mondo. La loro rivalità fa bene al tennis e costituisce argomento di discussione degli appassionati e degli addetti ai lavori, spesso anche di coloro che poco sanno delle questioni di campo ma si lanciano - soprattutto sui social - in giudizi istintivi in favore dell’uno o dell’altro. Loro, Carlos e Jannik, proseguono per le rispettive strade che spesso si incrociano. Nel massimo circuito è successo in sedici occasioni, di cui sei nel 2025. Non è poco, escludendo le esibizioni di lusso e considerando l’età dei due, 24 anni per l’azzurro e 22 per l’iberico. Già si parla del loro potenziale prossimo incrocio che potrebbe andare in scena a Melbourne , nel primo Slam dell’anno in calendario da domenica 18 gennaio. L’ultima classifica Atp vede il murciano in vetta, con 12.050 punti, e l’altoatesino secondo a quota 11.500. Saranno anche i numeri 1 e 2 dell’”Happy Slam” che svelerà il suo tabellone nella notte italiana del 15 gennaio. Potranno incontrarsi solamente in finale e già si sprecano i pronostici, senza dimenticare che Jannik arriverà all’evento come due volte campione in carica e Carlos con le motivazioni di chi vuole fare meglio del 2025, fermato nei quarti da Djokovic .

Verso l'Australian Open

Sinner e Alcaraz si presenteranno al grande appuntamento, per scelta, senza match ufficiali nelle gambe e nelle braccia e solo con alcune esibizioni, compresa quella recente di Seul. In questi giorni si stanno allenando a Melbourne. Ieri Sinner l’ha fatto con il tedesco Yannick Hanfmann e oggi, a porte aperte, lo farà alle 13.15 ora australiana con il connazionale Flavio Cobolli, che ieri ha incrociato Alcaraz sulla Rod Laver Arena. Proprio il romano ha preparato parte della sua stagione 2026 con Carlitos a Murcia e ha definito l’allenamento con l’attuale numero 1 del mondo come una sorta di seduta “sprint”: «Quando fai due ore di allenamento con un tennista giochi per due ore, ma quando le fai con Alcaraz sembrano tipo 20 minuti».

La maglia speciale di Alcaraz

Su Sinner, Cobolli ha recentemente detto: «Bisogna essere realisti. Uno ci prova e lavora tutti i giorni per arrivare dov’è lui» . Tradotto: anche il resto della “truppa” considera i due personaggi inarrivabili o quasi. Tornando alla preparazione in terra australiana, ieri Alcaraz è sceso in campo sulla Rod Laver Arena con una maglietta molto speciale, quella numero 23 di LeBron James con i colori dei Los Angeles Lakers. Ha prima scambiato con il connazionale Jodar, poi con il canadese Felix Auger Aliassime, che sarà l’avversario di Sinner il 16 gennaio (diretta streaming su Discovery +) nell’ambito dell’Opening Week degli Australian Open. Gli incroci dunque sono all’ordine del giorno anche parlando degli avversari dei due big del circuito.