Berrettini, ottima la prima uscita aspettando gli Australian Open: vittoria netta al Kooyong

KOOYONG (Australia) - Buona la prima del 2026 per Matteo Berrettini. L'ex numero 6 del mondo ha sconfitto con un duplice 6-2 in 66 minuti il campione delle Next Gen Atp Finals, Learner Tien, al Kooyong Classic (torneo esibizione in preparazione agli Australian Open). Nell'impianto che ha ospitato lo slam australiano fino al 1987, Berrettini ha mostrato il meglio del suo tennis.

Dominante al servizio (78% di prime in campo, 86% di punti vinti con la prima, nessun turno di battuta perso e tutte e tre le palle break annullate nel primo set), più potente negli scambi, non ha mai dato chance al mancino statunitense dal tennis tatticamente impeccabile, che l'anno scorso ha raggiunto gli ottavi all'Australian Open e centrato a Metz la sua prima finale nel circuito Atp. Soddisfatti il suo coach Alessandro Bega e lo svedese Thomas Enqvist, presente nel suo box, che era in campo con Berrettini anche durante il primo allenamento a Melbourne Park in vista dell'Australian Open 2026.

