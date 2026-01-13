Tuttosport.com
Kyrgios, ogni tanto un po’ di umiltà: le parole che nessuno si aspettava

Il tennista australiano, impegnato al Kooyong Classic, ha fatto il punto sulla sua situazione prendendo una dolorosa decisione
2 min
KyrgiosAustralian Open
Kyrgios, ogni tanto un po’ di umiltà: le parole che nessuno si aspettava © EPA
KOOYONG (Australia) - I tifosi australiani lo acclamano, ma Nick Kyrgios - tornato sul palcoscenico del tennis mondiale con la riedizione della 'battaglia dei sessi', contro Aryna Sabalenka - ribadisce il suo no al singolare degli Australian Open. Lo svizzero Stan Wawrinka e gli australiani Jordan Thompson e Chris O'Connell hanno ricevuto le ultime tre wild card. Kyrgios, presente al Kooyong Classic ammette a Channel Nine: "Mi concentro sul doppio. Uno come Stan, che ha giocato tre o quattro partite ufficiali nella United Cup, tutte ad altissimo livello, se la merita senza alcun dubbio - aggiunge - Non sarebbe giusto da parte mia avere così tanti dubbi fisici per scendere in campo e affrontare alcuni dei migliori giocatori del mondo al meglio dei cinque incontri senza nemmeno essere sicuro di poter superare un turno". Kyrgios ha parlato dopo aver battuto il cinese Zhang Zhizhen in un super tiebreak per 6-3, 4-6, 11-9, davanti a una folla di tifosi in delirio: "L'atmosfera qui era pazzesca... e se non avessi avuto questo non so cos'altro avrei fatto. Ho un sacco di altre cose da fare fuori dal campo, ma non ho sensazioni come questa". 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

