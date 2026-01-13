Grazie all’accordo con Warner Bros. Discovery, su Dazn gli Australian Open con i canali Eurosport

© EPA
TORINO - L’Australian Open 2026 inaugura la stagione dei tornei del Grande Slam, riportando il grande tennis sui campi in cemento di Melbourne con i migliori giocatori e giocatrici del circuito mondiale protagonisti. Grazie all’accordo con Warner Bros. Discovery e all'integrazione in app dei canali Eurosport 3,4,5 e 6, chi ha attivo un abbonamento Dazn Sports, Goal, MyClub Pass, Full o Family potrà seguire tutte le partite degli Australian Open fino alla finale maschile del 1° febbraio 2026, indipendentemente dal tipo di abbonamento attivo e senza limitazioni. Dalle qualificazioni che hanno appena preso il via, al sorteggio ufficiale dei tabelloni fissato per giovedì 15 gennaio e ai primi match del main draw in programma dal 18 gennaio, fino alla finale maschile del 1° febbraio 2026: il primo Slam della stagione sarà incluso dunque nell’abbonamento Dazn e visibile integralmente per tutti gli abbonati. Al centro della scena Jannik Sinner, campione in carica chiamato a una sfida che profuma di storia: la conquista del terzo Australian Open consecutivo, un traguardo riuscito in passato soltanto a Novak Djokovic. Attorno all’azzurro, un tabellone maschile di altissimo livello, con tutti i big del circuito pronti a lottare sul cemento australiano per inaugurare la stagione con un successo pesantissimo.
La ricca presenza italiana in quest’edizione dell’Australian Open vedrà, oltre a Jannik Sinner, tanti azzurre e azzurri protagonisti del tabellone principale, pronti a dare spettacolo sul cemento di Melbourne: Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Luciano Darderi nel singolare maschile, mentre Jasmine Paolini guiderà la pattuglia italiana nel torneo femminile. Nel tabellone rosa la competizione si annuncia apertissima con tante pretendenti al titolo e una sfida ancor più dura alla difesa del titolo per la statunitense Madison Keys con l’obiettivo di confermarsi su uno dei palcoscenici più prestigiosi del tennis mondiale.
