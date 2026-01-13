Musetti non rischia, ritiro con Zverev nel match esibizione: obiettivo Australian Open

Dopo un'ora e 18 minuti di tennis di altissimo livello, Lorenzo Musetti ha alzato bandiera bianca. Dopo aver ceduto al tiebreak il primo set giocato sulla Rod Laver Arena di Melbourne contro
Alexander Zverev, in un incontro-esibizione, il carrarino ha deciso di non proseguire per un dolore all'anca. "Speravo che oggi potesse essere un giorno migliore. Avrei voluto continuare, ma ho preferito non rischiare. Spero che abbiate apprezzato il set che abbiamo giocato", ha detto Musetti rivolto al pubblico, nell'intervista realizzata in campo dopo il match.
Problemi e recupero per l'Australia
Dopo aver conquistato il quinto posto nel ranking Atp, in una giornata storica per l'Italia del tennis, Lorenzo prima ha accusato dei problemi al braccio nella finale di Hong Kong persa contro Bublik, ora un ritiro, seppur in un match esibizione, con un fastidio all'anca che complica l'inizio del 2026 del talento azzurro che aveva iniziato l'anno nel migliore dei modi. Ora il recupero per poter essere ai restare in Australia e proprio alla Rod Laver Arena di Melbourne dove si giocheranno i prossimi Australian Open, primo Slam stagionale.