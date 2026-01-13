Musetti non rischia, ritiro con Zverev nel match esibizione: obiettivo Australian Open

Dopo un'ora e 18 minuti di tennis di altissimo livello, Lorenzo Musetti ha alzato bandiera bianca. Dopo aver ceduto al tiebreak il primo set giocato sulla Rod Laver Arena di Melbourne contro

Alexander Zverev, in un incontro-esibizione, il carrarino ha deciso di non proseguire per un dolore all'anca. "Speravo che oggi potesse essere un giorno migliore. Avrei voluto continuare, ma ho preferito non rischiare. Spero che abbiate apprezzato il set che abbiamo giocato", ha detto Musetti rivolto al pubblico, nell'intervista realizzata in campo dopo il match.