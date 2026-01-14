“Sinner e Alcaraz, occhio alle spalle. Ecco i miei outsider per gli Australian Open”

Alex Corretja, ex numero 2 del mondo, catalano doc, è uno degli apprezzati talent experts locali di Warner Bros – Discovery che trasmetterà in diretta e in esclusiva gli Australian Open (in App e sui canali Eurosport presenti anche su Dazn). Lo spagnolo conosce molto bene i protagonisti del circuito moderno e non rifugge la classica domanda legata ai favoriti del primo Slam 2026, sul duro outdoor di Melbourne: «Quasi scontato dire che Sinner e Alcaraz partiranno con il ruolo di principali candidati al titolo. Jannik avrà la forza in più che deriva dal fatto di essere il campione uscente delle ultime due edizioni. Carlos sarà spinto dalla motivazione di migliorarsi nell’unico torneo Slam nel quale non è mai andato oltre i quarti di finale. Bisogna però considerare che siamo a inizio anno e molte sono le variabili. Tante cose possono cambiare, anche se sulla distanza dei tre set su cinque è ancora più marcata la loro supremazia rispetto al resto dei giocatori in tabellone».
Entrambi arriveranno agli Australian Open senza match ufficiali nel braccio e nella mente. Potrà essere un problema? «Non credo perché per tutti e due non si tratta della prima volta. Pur essendo giovani hanno già accumulato tanta esperienza per poter gestire questo fattore. La settimana in corso è molto importante per provare nei diversi allenamenti programmati le situazioni che si troveranno ad affrontare nel torneo. Questo vale anche per le diverse collocazioni d’orario degli incontri, nella sessione diurna o serale, con il caldo estremo o scenari differenti». Quali sono per lei gli outsider più accreditati nel torneo maschile? «Musetti, se è a posto fisicamente, Bublik appena entrato in top ten, il polacco Hurkacz che ha disputato e vinto con la sua squadra la United Cup, l’americano Ben Shelton e lo stesso Medvedev, tornato al successo la scorsa settimana in un torneo Atp e nell’ultima classifica n. 12».
Musetti n.5 e il 2026 di Paolini
Cosa pensa di Musetti, da lunedì scorso numero 5 del mondo ma battuto ancora una volta in finale? Può essere un problema anche psicologico il suo? «Lorenzo è un gran giocatore, dotato di tutte le armi per vincere anche i grandi tornei. Non parlerei pertanto di problema relativo alle finali. E’ ancora tanto giovane e come ne ha perse sette consecutivamente potrà fare un filotto positivo inverso. La scorsa stagione ha messo in mostra grandi progressi e questa l’ha iniziata con una finale in singolare e un successo in doppio. Il suo è un tennis vario capace di adattarsi a tutte le superfici e la recente collaborazione del suo storico team con Jose Perlas, coach che ha seguito anche diversi numeri uno del mondo, non può che essere un valore aggiunto». Passiamo al torneo femminile. Sabalenka su tutte? «Aryna ama giocare a Melbourne e in Australia, come dimostrano i risultati. Vedo però un torneo aperto a più giocatrici. Parlo in particolare di Iga Swiatek e Coco Gauff che potrebbero rappresentare delle alternative alla bielorussa. Senza dimenticare la kazaka Elena Rybakina. Un punto interrogativo c’è sulla campionessa uscente, Madison Keys. La difesa del titolo potrebbe regalarle speciali e ulteriori motivazioni. Un occhio di riguardo merita anche la russa Mirra Andreeva, dotata di un gran potenziale ancora da affinare in ragione della giovane età». Cosa potrà fare l’azzurra Jasmine Paolini, n. 7 Wta? (ieri ko in esibizione con la Rybakina 6-4 6-2) «Jasmine è pazzesca e ha dimostrato all’interno di un lotto di atlete dal gran fisico di poter reggere il confronto. Ha fatto grandissime cose nelle ultime due stagioni e nella scorsa è rimasta tra le big nonostante le “cambiali” pesanti che le scadevano, con due finali Slam da difendere. In questo 2026 sarà più libera anche mentalmente sotto questo punto di vista e potrà fare molto bene. È dotata di un’intelligenza superiore e sa muoversi benissimo in campo. Ha anche migliorato il servizio e sa adattarsi a tutte le superfici. Merita un occhio di riguardo, a Melbourne e negli altri grandi appuntamenti stagionali».
