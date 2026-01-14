“Sinner e Alcaraz, occhio alle spalle. Ecco i miei outsider per gli Australian Open”

Musetti n.5 e il 2026 di Paolini

Cosa pensa di Musetti, da lunedì scorso numero 5 del mondo ma battuto ancora una volta in finale? Può essere un problema anche psicologico il suo? «Lorenzo è un gran giocatore, dotato di tutte le armi per vincere anche i grandi tornei. Non parlerei pertanto di problema relativo alle finali. E’ ancora tanto giovane e come ne ha perse sette consecutivamente potrà fare un filotto positivo inverso. La scorsa stagione ha messo in mostra grandi progressi e questa l’ha iniziata con una finale in singolare e un successo in doppio. Il suo è un tennis vario capace di adattarsi a tutte le superfici e la recente collaborazione del suo storico team con Jose Perlas, coach che ha seguito anche diversi numeri uno del mondo, non può che essere un valore aggiunto». Passiamo al torneo femminile. Sabalenka su tutte? «Aryna ama giocare a Melbourne e in Australia, come dimostrano i risultati. Vedo però un torneo aperto a più giocatrici. Parlo in particolare di Iga Swiatek e Coco Gauff che potrebbero rappresentare delle alternative alla bielorussa. Senza dimenticare la kazaka Elena Rybakina. Un punto interrogativo c’è sulla campionessa uscente, Madison Keys. La difesa del titolo potrebbe regalarle speciali e ulteriori motivazioni. Un occhio di riguardo merita anche la russa Mirra Andreeva, dotata di un gran potenziale ancora da affinare in ragione della giovane età». Cosa potrà fare l’azzurra Jasmine Paolini, n. 7 Wta? (ieri ko in esibizione con la Rybakina 6-4 6-2) «Jasmine è pazzesca e ha dimostrato all’interno di un lotto di atlete dal gran fisico di poter reggere il confronto. Ha fatto grandissime cose nelle ultime due stagioni e nella scorsa è rimasta tra le big nonostante le “cambiali” pesanti che le scadevano, con due finali Slam da difendere. In questo 2026 sarà più libera anche mentalmente sotto questo punto di vista e potrà fare molto bene. È dotata di un’intelligenza superiore e sa muoversi benissimo in campo. Ha anche migliorato il servizio e sa adattarsi a tutte le superfici. Merita un occhio di riguardo, a Melbourne e negli altri grandi appuntamenti stagionali».