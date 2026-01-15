Sinner, sorteggio Australian Open: il percorso fino alla finale. Sfortuna Berrettini

MELBOURNE (Australia) - L'Australian Open è alle porte e nella notte sono stati ufficializzati i tabelloni principali dei tornei maschili e femminili. Riflettori puntati ovviamente sul campione in carica Jannik Sinner, alla ricerca della "tripletta" australiana, e dl numero 1 al mondo Carlos Alcaraz che non ha mai raggiunti nanche la finale del primo slam stagionale. L'azzurro è nella parte bassa del tabellone insieme a Novak Djokovic, mentre lo spagnolo è nella parte alta con Alexander Zverev.
Il percorso di Jannik
Jannik Sinner sfiderà il francese Hugo Gaston nel suo esordio agli Australian Open 2026, con il tennista altoatesino - numero 2 del mondo - che si è imposto nelle ultime due edizioni del primo Slam dell'anno. Per Sinner, inserito nella parte bassa del tabellone dove è presente anche Novak Djokovic, ipotesi scontro con la promessa brasiliana Joao Fonseca al terzo turno. Qui il possibile cammino di Sinner fino alla finale con anche possibile derby
- 1° turno: Gaston
- 2° turno: Duckworth / Qualificato
- 3° turno: Fonseca
- Ottavi: Khachanon / Perricard
- Quarti: Shelton / Shapovalov / Ruud
- Semifinale: Djokovic / Musetti
- Finale: Alcaraz / Zverev
Gli altri azzurri: sfortuna Berrettini
Per il numero 5 del ranking, Lorenzo Musetti, al primo turno ci sarà invece il belga Raphael Collignon. In caso di vittoria il tennista carrarino potrebbe giocare il derby secondo turno Lorenzo Sonego, che esordirà a sua volta contro lo spagnolo Taberner.
Sfortunati Matteo Berrettini, che incontrerà all'esordio il numero 6 del mondo Alex de Minaur, ma anche Matteo Arnaldi, atteso dal russo Andrey Rublev, numero 14 al mondo, e Mattia Bellucci, che incontrerà il numero 12 del ranking Casper Ruud. Ci sarà il cileno Garin per Luciano Darderi, mentre per Flavio Cobolli e Luca Nardi invece l'avversario sarà un qualificato o un lucky loser
Il tabellone femminile: il debutto di Paolini
Sarà contro una tennista proveniente dalle qualificazioni l'esordio agli Australian Open 2026 di Jasmine Paolini, numero 7 del ranking mondiale. La tennista toscana in proiezione, ai quarti di finale, dovrebbe incrociare la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 1 del seeding e del mondo, anch'essa inserita nella parte alta del tabellone. Per l'altra italiana al via, Elisabetta Cocciaretto, l'esordio sarà contro l'austriaca Julia Grabher, mentre in proiezione, ai sedicesimi di finale, l'incrocio sarebbe con la polacca Iga Swiatek. Dal punto di vista dei possibili incroci nei quarti di finale, oltre a Paolini-Sabalenka, il sorteggio ha previsto nella parte alta un'ipotetica sfida Gauff-Andreeva, mentre in quella bassa eventuali confronti Pegula-Anisimova e Rybakina-Swiatek
