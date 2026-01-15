Sinner, sorteggio Australian Open: il percorso fino alla finale. Sfortuna Berrettini

MELBOURNE (Australia) - L'Australian Open è alle porte e nella notte sono stati ufficializzati i tabelloni principali dei tornei maschili e femminili. Riflettori puntati ovviamente sul campione in carica Jannik Sinner, alla ricerca della "tripletta" australiana, e dl numero 1 al mondo Carlos Alcaraz che non ha mai raggiunti nanche la finale del primo slam stagionale. L'azzurro è nella parte bassa del tabellone insieme a Novak Djokovic, mentre lo spagnolo è nella parte alta con Alexander Zverev.