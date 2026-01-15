Bertolucci oltre Sinner e Alcaraz: “Neppure col binocolo”. Poi svela il colloquio con Berrettini

Paolo Bertolucci non ha bisogno di presentazioni. È stato un ottimo singolarista e un gran doppista, in campo e fuori, accanto ad Adriano Panatta e oggi è un apprezzato commentatore. Mai banale e sempre attento agli sviluppi del tennis italiano e mondiale anticipa i temi del primo Slam di stagione per il quale è ormai iniziato il classico conto alla rovescia. Tutti stanno scaldando i motori, con allenamenti, esibizioni, competizioni ufficiali nei calendari Atp e Wta.
Il numero tre? Neanche con il binocolo
Che Australian Open si aspetta? "Prevedo parlando del torneo maschile una gara molto intensa e particolare. È il primo appuntamento Slam dell’anno e apre la strada al Grande Slam. Una lotta, quella di Melbourne, che in linea di massima avrà quali principali protagonisti Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Tutti e due sono più avanti rispetto alla concorrenza e un vero numero tre al momento non si riesce a scorgere neppure con il binocolo. Zverev è un po’ in affanno e Djokovic sta già facendo dei miracoli. Poi c’è Musetti, salito con merito tra i top five. Lo segue De Minaur che giocherà in casa ma non credo possa avere reali opportunità di successo contro i due primi della classe. Salvo impedimenti fisici o la classica giornata nera nella quale anche Sinner e Alcaraz possono incappare non immagino gli Australian Open che stanno per prendere il via senza almeno uno di loro due in finale". La programmazione sia di Sinner che di Alcaraz e di altri big del circuito non ha previsto tornei di preparazione, ma solo esibizioni o eventi collaterali. Giusta la scelta a suo parere? "Non è la prima volta che succede e ritengo la scelta oculata. La stagione è molto lunga e partire con il piede giusto è fondamentale. Anche Djokovic ha quasi sempre fatto la stessa cosa, soprattutto in vista di Wimbledon, eppure questo non lo ha mai limitato. Sinner e Alcaraz anche in tale ambito sono avanti a tutti. Ovvio che chi insegue sia costretto a cercare punti in classifica".
Da Sinner a Musetti
Musetti potrà essere l’outsider di lusso? "È un candidato sperando che possa giocare dando il meglio e senza essere condizionato da problemi fisici che auspico si risolvano in questi giorni. Partire con un handicap sarebbe una brutta cosa anche pensando ai tanti impegni stagionali". Berrettini ha espresso un ottimo tennis l’altro giorno contro Tien nel Kooyong Classic. Cosa pensa dell’ex numero 6 del mondo che ha vissuto le ultime stagioni tra infortuni e riprese? "L’ho incontrato a Dubai durante l’off-season e mi ha detto di stare bene fisicamente e di sentirsi in forma. Si sta muovendo a dovere ed è in fiducia. Credo possa valere ampiamente i top 20 anche se è difficile pensarlo ai livelli di qualche stagione fa. I colpi e l’esperienza possono aiutarlo a tornare protagonista anche a livello Slam". Tra i nomi importanti ci sono anche quelli di Cobolli e Darderi. Come li considera? "Due ottimi giocatori, giovani e in crescita. Sono a ridosso dei primi 20 e Cobolli è già entrato nel lotto. Sono prima di tutto chiamati a confermare quanto fatto lo scorso anno e sono curioso di vedere come reagiranno. Prima di tutto dovranno consolidare i progressi fatti, poi provare a operare un ulteriore step in avanti".
Dagli uomini alle donne
Cambiamo scenario e parliamo del torneo femminile. Sabalenka superfavorita? "La bielorussa guida la classifica e non a caso. Ha iniziato bene l’anno e in Australia riesce sempre a dare grandi risposte. Il quadro femminile è più complicato e la ricerca della continuità è il fattore che può fare la differenza. Swiatek, Gauff e Rybakina hanno proprio questa variabile da gestire. Lo stesso discorso vale per la giovane Mirra Andreeva, con un gran potenziale". Chiudiamo con la nostra Jasmine Paolini e le altre azzurre, guardando anche in prospettiva. Sarà tra le giocatrici da battere la toscana? "Lo scorso anno ha tenuto e non era facile pensando ai tanti punti da difendere che aveva al Roland Garros e a Wimbledon. Ha giocato bene nei 1000 e superato anche il cambio di guida tecnica. Ha coraggio, colpi e intelligenza e ha dimostrato di poter battere anche le più forti. Dietro a “Jas” la situazione è meno brillante che in campo maschile ma non dimentichiamo che le ragazze hanno rivinto la Billie Jean King Cup. Tra azzurre e azzurri, quindi, godiamoci questo momento fantastico del tennis italiano e facciamone tesoro".
Paolo Bertolucci non ha bisogno di presentazioni. È stato un ottimo singolarista e un gran doppista, in campo e fuori, accanto ad Adriano Panatta e oggi è un apprezzato commentatore. Mai banale e sempre attento agli sviluppi del tennis italiano e mondiale anticipa i temi del primo Slam di stagione per il quale è ormai iniziato il classico conto alla rovescia. Tutti stanno scaldando i motori, con allenamenti, esibizioni, competizioni ufficiali nei calendari Atp e Wta.
Il numero tre? Neanche con il binocolo
Che Australian Open si aspetta? "Prevedo parlando del torneo maschile una gara molto intensa e particolare. È il primo appuntamento Slam dell’anno e apre la strada al Grande Slam. Una lotta, quella di Melbourne, che in linea di massima avrà quali principali protagonisti Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Tutti e due sono più avanti rispetto alla concorrenza e un vero numero tre al momento non si riesce a scorgere neppure con il binocolo. Zverev è un po’ in affanno e Djokovic sta già facendo dei miracoli. Poi c’è Musetti, salito con merito tra i top five. Lo segue De Minaur che giocherà in casa ma non credo possa avere reali opportunità di successo contro i due primi della classe. Salvo impedimenti fisici o la classica giornata nera nella quale anche Sinner e Alcaraz possono incappare non immagino gli Australian Open che stanno per prendere il via senza almeno uno di loro due in finale". La programmazione sia di Sinner che di Alcaraz e di altri big del circuito non ha previsto tornei di preparazione, ma solo esibizioni o eventi collaterali. Giusta la scelta a suo parere? "Non è la prima volta che succede e ritengo la scelta oculata. La stagione è molto lunga e partire con il piede giusto è fondamentale. Anche Djokovic ha quasi sempre fatto la stessa cosa, soprattutto in vista di Wimbledon, eppure questo non lo ha mai limitato. Sinner e Alcaraz anche in tale ambito sono avanti a tutti. Ovvio che chi insegue sia costretto a cercare punti in classifica".