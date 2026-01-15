“Spero ci riesca, sarebbe incredibile”: Federer si sbilancia sul duello Sinner-Alcaraz

MELBOURNE (Australia) - Roger Federer non nasconde di simpatizzare per Carlos Alcaraz in vista degli Australian Open . Se il 22enne spagnolo dovesse trionfare a Melbourne diventerebbe il più giovane tennista ad aver vinto tutti e quattro gli Slam, impresa che a Federer è riuscita nel 2009 col successo al Roland Garros anche se già cinque anni prima era riuscito ad aggiudicarsi gli altri tre appuntamenti: "Alla sua giovane età, completare il Grande Slam sarebbe incredibile. Vediamo se riuscirà a fare qualcosa di pazzesco, spero che ci riesca, perché per il tennis sarebbe un momento incredibilmente speciale". Sei anni dopo aver giocato l'ultima partita alla Rod Laver Arena Roger Federer è tornato agli Australian Open dove sabato sarà protagonista della cerimonia d'apertura e di una "battaglia tra numeri 1" con Andre Agassi , Pat Rafter e Lleyton Hewitt .

Sinner-Alcaraz: "C'è ancora molto da vedere"

Il 44enne svizzero è comunque entusiasta della rivalità fra Alcaraz e Sinner: "È una grande rivalità. La finale del Roland Garros è stata pazzesca, con un quinto set epico. La loro progressione è continua. Quello che abbiamo visto in termini di progressi negli ultimi anni è stato meraviglioso. Mi sono allenato un po' con loro. Sono colpitori di palla incredibili. Ovviamente c'è ancora molto da vedere. Spero solo che restino lontani dagli infortuni". Ritiratosi nel 2022, Federer oggi si gode la famiglia e non pensa a un futuro da coach anche se "mai dire mai. Edberg diceva la stessa cosa. Ma sono molto impegnato, ho quattro figli. Al momento non c'é alcuna possibilità".

Su Sinner

Andando nel dettaglio sui singoli: "A Wimbledon, quando Dimitrov stava giocando contro Jannik e io ero lì sugli spalti, è stato facile immaginare come sarebbe potuto essere, perché Grigor gioca in modo molto simile a come giocavo io. Penso sia stata una delle prime volte in cui ho pensato a come sarebbe stato affrontare Jannik. Non ho provato la stessa cosa guardando Sinner contro Djokovic a Shanghai: lì stavo solo guardando del grande tennis, perché entrambi giocavano in modo molto diverso da come gioco io"

Su Alcaraz

Mentre sullo spagnolo: "In generale mi immedesimo di più nella mentalità e nei panni di Alcaraz quando lo vedo giocare. Quando Carlos decide di fare una palla corta, quando scende a rete, quando passa dalla difesa all'attacco. Ora, con Sinner, a un certo punto ho pensato: "Ok, adesso capisco come probabilmente giocherei contro Jannik"