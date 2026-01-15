Sinner vuole tutto: “Alcaraz mi motiva, obiettivo numero uno. Con Cahill sono al sicuro”

"Tornare numero 1 è uno degli obiettivi della stagione, ma non sarà facile. Mi metterò in gioco". Jannik Sinner riparte da Melbourne dove proverà a difendere il titolo del primo slam di stagione conquistato nelle ultime due edizioni: nel 2024 battendo in finale il russo Daniil Medvedev, rimontato da due set a zero, e lo scorso anno superando in tre set il tedesco Alexander Zverev. L'azzurro, numero 2 al mondo , ha parlato alla tv australiana 9News, sottolineando che la preparazione invernale "è ottima" e che la rivalità con Carlos Alcaraz "mi motiva". Lo spagnolo allo slam australiano ha tanto da guadagnare in termini di punteggio e potrà dunque aggiungerne fino a 1600 punti mentre Sinner potrà al massimo mantenere gli attuali 11.500. Per l'azzurro sarà decisivo il periodo che va da febbraio a maggio, fino agli Internazionali BNL d'Italia. In quei mesi, infatti, nel 2025 non ha giocato a causa dello stop forzato a causa della squalifica per il caso Clostebol. Alcaraz, invece, vedrà uscire dal ranking 2.340 punti.

Sinner sulla rivalità con Alcaraz e il legame con Cahill

"Qui contro Carlos posso giocare solo in finale. La nostra rivalità mi motiva, è bello esserne parte - ha spiegato l'azzurro -. So di essermi allenato molto bene. La preparazione invernale è stata ottima. Fisicamente mi sento bene. All'inizio della stagione si parte con qualche dubbio, ed è normale — ma allo stesso tempo c'è anche molta fiducia grazie ai risultati che ho ottenuto in passato" ha spiegato. E al sorteggio è tornato anche sul rapporto consolidato con Darren Cahill: "Abbiamo avuto una bella chiacchierata alla fine dell'anno e abbiamo deciso di proseguire insieme almeno per un'altra stagione. Con lui mi sento al sicuro nel mio angolo, non solo io ma tutto il resto del team. E poi giocare in Australia con un membro del team australiano è qualcosa di molto buono e ovviamente cercheremo di fare il massimo".

