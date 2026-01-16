Australian Open, strade incrociate tra Paolini e Sabalenka: in campo anche Cocciaretto, il punto 

Chissà se Jasmine Paolini , che parla fluentemente il polacco (la lingua di mamma Jacqueline), conosce anche qualche parola di bielorusso… Battute a parte, nel tabellone principale degli Australian Open la dea bendata ha optato proprio per il Paese dell’Est Europa senza sbocchi sul mare per la leader dell’Italtennis in rosa sia nell’immediato che in prospettiva. Già, perché la n.7 del ranking mondiale, con il suo outfit tutto giallo fluorescente sfoggiato qualche giorno fa nell’esibizione con Elena Rybakina , debutterà, subito domenica, giornata di apertura del primo Slam stagionale, con Aliaksandra Sasnovich , promossa dalle qualificazioni, mentre il sorteggio l’ha collocata nella parte più alta del draw, quella presidiata appunto da Aryna Sabalenka , regina del tour. Dovesse superare la 31enne di Minsk , la toscana, alla settima partecipazione consecutiva in tabellone a Melbourne (miglior risultato gli ottavi 2024), troverà la vincente tra la slovena Veronika Erjavec e la polacca Magdalena Frech, poi al 3° turno probabilmente la giovane statunitense Iva Jovic, 29ª testa di serie, e negli eventuali ottavi la russa Ekaterina Alexandrova (n.11) o l’ucraina Marta Kostyuk (n.20), fresca finalista a Brisbane, per provare a regalarsi la sfida alla n.1, vincitrice delle edizioni 2023 e 2024 e finalista 12 mesi fa. Sabalenka che, dopo l’esordio con la wild card francese Rakotomanga Rajaonah, dovrà vedersela probabilmente con una ex finalista Slam come l’esperta russa Pavlyuchenkova, con possibile 3° turno contro Raducanu e un ottavo con una tra Mboko e Tauson.

In campo anche la Cocciaretto

È stata invece posizionata nell’ultimo quarto, nella zona della n.2 della classifica Iga Swiatek, Elisabetta Cocciaretto, l'unica altra presenza italiana in tabellone. La 24enne di Fermo, che non avrà tanto tempo per saggiare i campi di Melbourne Park essendo tra le semifinaliste del Wta 250 di Hobart, affronta l’austriaca Julia Grabher, in caso di successo (sarebbe il secondo in carriera per la marchigiana dopo quello centrato due anni fa) dovrà vedersela con la vincente di Kalinskaya-Kartal, match che designerà proprio l’avversaria della polacca. Anche sul cammino di Swiatek non sono poche le insidie, con ipotetico ottavo con Osaka, due volte campionessa down under, quindi nei quarti il confronto con una tra Rybakina e Bencic (fresca di ritorno in top 10 e possibile minaccia per chiunque). Coco Gauff, n.3 del mondo, è la testa di serie di riferimento del secondo quadrante, con un suggestivo incrocio al 2° turno con l’infinita Venus Williams, sempre che la 45enne ex n.1 riesca ad avere ragione della serba Danilovic. In questa zona del tabellone sono inserite anche le temibili ceche Vondrousova e Muchova (sono ben 11 le tenniste di quel Paese al via) oltre all’altra americana Navarro e all’ucraina Svitolina, mentre per la 21enne di Atlanta il potenziale incrocio nei quarti è con Mirra Andreeva, subito opposta però alla pericolosa Donna Vekic e poi a Sakkari al 2° turno. Il terzo quarto è a stelle e strisce, con Anisimova e Pegula, senza dimenticare Keys campionessa in carica, anche se Kenin, Ostapenko e Badosa possono rappresentare pericoli non di poco conto. Insomma, per chi sceglierà notti insonni o sveglie all’alba non ci sarà da annoiarsi.