Sinner sincero: "Se ne parlo so come finisce. Chi ha visto le mie debolezze e il più magico"

Cahill e le differenze con Vagnozzi

In merito a Cahill come punto fermo nello staff Sinner ha aggiunto: "Darren è importantissimo per tutti noi, ha una grandissima esperienza. Ormai non mi conosce più solo come giocatore, ma anche come persona: è davvero molto importante. È colui che ha tutto sotto controllo! Per il team è come un papà, è bello averlo con noi, ti senti sicuro. Vedremo che cosa accadrà quest’anno”. Poi, sulle differenze tra Darren e Vagnozzi: "Ci sono sicuramente un po’ di anni di differenza, Simone è un po’ più giovane anche nel suo modo di vivere certe situazioni, mentre Darren ha un’esperienza incredibile nel circuito. Ha una famiglia fantastica con la moglie e i suoi due figli, lui è sempre riuscito a dare il meglio sia in campo che fuori dal campo. Quando ho dei problemi parlo con lui, invece con Simone parlo di altre cose, di altri problemi, quindi questa combinazione mi aiuta tantissimo anche fuori dal campo. Avendo 24 anni non posso sapere tutto in modo perfetto, questa combinazione mi aiuta tantissimo. Mi servono le persone che mi capiscono umanamente. Anche in campo si combinano in maniera incredibile, dividendosi le parti da allenatore”.