Cocciaretto trionfa ad Hobart: battuta Jovic in finale, secondo titolo in carriera per Elisabetta!

Grazie a questa vittoria la 24enne di Ancora passerà dall'80ª alla 56ª posizione della classifica Wta
1 min
Cocciaretto trionfa ad Hobart: battuta Jovic in finale, secondo titolo in carriera per Elisabetta! © Getty Images

HOBART (AUSTRALIA) - Festa grande per Elisabetta Cocciaretto che nella notte italiana ha battuto con un doppio 6-4 la statunitense Iva Jovic, numero 30 del ranking e terza favorita del seeding, nella finale dell'Hobart International, Wta 250 dotato di un montepremi di 283.347 dollari andato in scena sui campi in cemento della capitale della Tasmania, in Australia. Per la 24enne di Ancona si tratta del secondo titolo nel circuito maggiore dopo quello conquistato il 30 luglio 2023 a Losanna contro la francese Clara Burel, anno in cui raggiunse pure la finale proprio a Hobart, arrendendosi a Lauren Davis. 

Cocciaretto, balzo in avanti in classifica

Un successo importantissimo per l'azzurra che gli permette di fare un bel balzo in avanti anche in classifica: attualmente 80ª, infatti, la Cocciaretto sale al numero 56 nella live Wta. Seconda italiana dopo Rita Grande 25 anni fa a iscrivere il proprio nome nell'albo d'oro del torneo, la marchigiana, seguita in Australia come sempre da coach Fausto Scolari, era partita dalle qualificazioni. 

