Djokovic: “Sinner e Alcaraz a un altro livello. La mia priorità è...”. Poi sul ritiro risponde così!

I numeri parlano da soli. E per Nole Djokovic sono assolutamente importanti. Per la 21ma volta in Australia con 10 titoli : “Incredibile. La prima volta fu nel 2005 e giocai in sessione serale contro Marat Safin che poi vinse il torneo. E' stato un lungo viaggio, anche ricco di successo: è lo Slam dove ho vinto di più e ho sempre adorato giocare qui. Se lo chiamano Happy Slam ci sarà pur un motivo no”. Uno dei giocatori più vincenti di sempre, questo il suo modo di dire grazie: “Sono l'ultima persona che dovrebbe lamentarsi o rimpiangere qualcosa. Ho battuto praticamente tutti i record possibili in questo sport e sono eternamente grato al tennis per avermi dato l'opportunità di viaggiare per il mondo e di vivere il mio sogno. Mi è stato chiesto spesso quando arriverà il momento di smettere, ma non voglio ancora parlarne né pensarci, perché sono qui, sto gareggiando. Quando arriverà il momento e sarà chiaro nella mia testa, lo condividerò con voi e poi potremo discutere tutti insieme della cerimonia d'addio. In questo momento sono ancora il numero 4 al mondo, sto ancora gareggiando ai massimi livelli e non vedo la necessità di attirare l'attenzione su questa discussione".

"Jannik e Carlos stanno giocando a un altro livello"

Poi Nole parla della sua condizione: “So che quando sto bene e integro in una giornata qualsiasi potrei battere chiunque, altrimenti non sarei qui a competere. Sento ancora la spinta e vedo bene come Sinner e Alcaraz al momento stiano giocando a un altro livello rispetto a tutti gli altri. E' un dato di fatto. Ma non disdegno le mie opportunità, in nessun torneo, specialmente qui". Novak Djokovic sente di poter dire la sua. A Melbourne ha vinto 10 dei suoi 24 Slam e anche se Sinner e Alcaraz sono i grandi favoriti. "Per competere con loro in sede Slam mi manca un po' di benzina nelle gambe, a essere sincero - le parole del serbo - Ma sto dando il massimo, così come fatto nel 2025, dove credo di aver dato loro del filo da torcere nella loro corsa verso quei titoli. Meritano di stare dove sono, sono loro due attualmente i profili dominanti del tennis maschile. Ma questo non condiziona il modo in cui approccio uno Slam. So che la mia priorità è prendermi cura del mio fisico e giocare ogni match come fosse una finale, ma è anche mettermi in una buona posizione, non sciupare inutili energie e sperare di arrivare il più in là possibile così da avere un'altra chance per poterli sfidare".

"La vittoria numero 25 di uno Slam non è un'ossessione"

Dal punto di vista fisico, "mi sono preso del tempo libero, tempo speso per 'ricostruire' il mio corpo perché mi sono reso conto che negli ultimi due anni è ciò che è cambiato di più, mi occorre più tempo per recuperare. Ho avuto un piccolo problema che mi ha impedito di giocare ad Adelaide, ma qui sta andando tutto bene. Cerco di concentrarmi più su quel che ho vinto non su quel che potrei ancora conquistare. Spero arrivi ma 24 non è un brutto numero: devo apprezzare e ricordarmi della splendida carriera che ho avuto. E poi anche liberarmi di un po' di inutile pressione, un approccio alla 'ora o mai più non credo sia necessario nè mi aiuterebbe a giocare al meglio".