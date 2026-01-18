Australian Open, Cobolli eliminato e impaurito: "Sto sempre peggio". Inizio super per Paolini

Cobolli: "Sto anche peggio"

- Australian Open già finito per. Il tennista romano, numero 20 del seeding, esce di scena al primo turno, battuto dal britannico, n. 185 al mondo e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio diin 2 ore e 14 minuti. Un risultato a sorpresa, ma condizionato dai problemi fisici di Cobolli che nel post partita ha spiegato di aver avvertito dolori allo stomaco. due si erano affrontati due volte a livello junior nel 2019. L'azzurro vinse sulla terra battuta al J1 di Beaulieu-sur-Mer, il britannico sul cemento al J1 di Repentigny. E' il terzo confronto contro un qualificato negli Slam per Cobolli, che. Alla terza partecipazione all'Australian Open, Cobolli puntava a migliorare il terzo turno del 2024, che rimane il suo miglior risultato a Melbourne. Cobolli si prenderà qualche giorno per recuperare e poi tornerà in azionea inizio febbraio nell’ATP 500 di Dallas e nell’ATP 250 di Delray Beach.

Le parole del tennista romano: "Ieri stavo bene, mi sono allenato bene e ho dormito bene. Era tutto sotto controllo fino a mezz’ora prima della partita, mi sono anche riscaldato bene. Poi, appena entrato in campo, ho iniziato a sentire dei forti dolori; ho sofferto tutto il primo set con lo stomaco, non potevo farci nulla perché è qualcosa che non puoi controllare. La mia speranza era di migliorare game dopo game, ma non è accaduto e ora sto anche peggio - spiegando - Dovevo andare in bagno, ma le regole non lo permettono; ho cercato di resistere, prendendo molte pillole per provare a bloccare tutto, ma non hanno funzionato fino a che sono andato in bagno. Sembrava stessi un po’ meglio, pensavo, ma ho perso molti liquidi e la mia energia è crollata. Inoltre, è arrivato un po’ di nervosismo perché non volevo andasse a finire così. Poi c’è anche l’avversario, che si è meritato la vittoria… però sicuramente sarebbe stata una partita diversa in condizioni diverse.? Penso sia il momento di tornare a casa, ricaricare le energie e pensare all’America. L’Australia è finita, e mi dispiace".