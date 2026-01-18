Tuttosport.com
Australian Open, Cobolli eliminato e impaurito: "Sto sempre peggio". Inizio super per Paolini

Il romano saluta subito il primo slam stagionale per mano del britannco Fery e dei problemi di stomaco. L'azzurra avanza in scioltezza
Australian Open, Cobolli eliminato e impaurito: "Sto sempre peggio". Inizio super per Paolini © Getty Images
3 min
MELBOURNE (Australia) - Australian Open già finito per Flavio Cobolli. Il tennista romano, numero 20 del seeding, esce di scena al primo turno, battuto dal britannico Arthur Fery, n. 185 al mondo e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 7-6, 6-4, 6-1 in 2 ore e 14 minuti. Un risultato a sorpresa, ma condizionato dai problemi fisici di Cobolli che nel post partita ha spiegato di aver avvertito dolori allo stomaco.  due si erano affrontati due volte a livello junior nel 2019. L'azzurro vinse sulla terra battuta al J1 di Beaulieu-sur-Mer, il britannico sul cemento al J1 di Repentigny. E' il terzo confronto contro un qualificato negli Slam per Cobolli, che nei major non ha mai perso contro avversari fuori dalla top 40. Alla terza partecipazione all'Australian Open, Cobolli puntava a migliorare il terzo turno del 2024, che rimane il suo miglior risultato a Melbourne. Cobolli si prenderà qualche giorno per recuperare e poi tornerà in azionea inizio febbraio nell’ATP 500 di Dallas e nell’ATP 250 di Delray Beach.

Cobolli: "Sto anche peggio"

Le parole del tennista romano: "Ieri stavo bene, mi sono allenato bene e ho dormito bene. Era tutto sotto controllo fino a mezz’ora prima della partita, mi sono anche riscaldato bene. Poi, appena entrato in campo, ho iniziato a sentire dei forti dolori; ho sofferto tutto il primo set con lo stomaco, non potevo farci nulla perché è qualcosa che non puoi controllare. La mia speranza era di migliorare game dopo game, ma non è accaduto e ora sto anche peggio - spiegando - Dovevo andare in bagno, ma le regole non lo permettono; ho cercato di resistere, prendendo molte pillole per provare a bloccare tutto, ma non hanno funzionato fino a che sono andato in bagno. Sembrava stessi un po’ meglio, pensavo, ma ho perso molti liquidi e la mia energia è crollata. Inoltre, è arrivato un po’ di nervosismo perché non volevo andasse a finire così. Poi c’è anche l’avversario, che si è meritato la vittoria… però sicuramente sarebbe stata una partita diversa in condizioni diverse.? Penso sia il momento di tornare a casa, ricaricare le energie e pensare all’America. L’Australia è finita, e mi dispiace".

Paolini non sbaglia ed avanza!

Buona la prima agli Australian Open per Jasmine Paolini. Protagonista del match inaugurale sulla Rod Laver Arena, l'azzurra ha superato la bielorussa Aliaksandra Sasnovich, n. 102 al mondo e proveniente dalle qualificazioni, con un netto 6-1, 6-2 in un'ora e 9 minuti di gioco. Una partita sempre in controllo per Paolini che non ha commesso sbavature (appena 9 gratuiti in tutto il match) e ha concesso soltanto 9 punti nei propri turni di battuta. Il primo set è un monologo dell'azzurra che rapidamente sale sul 5-0 con un doppio break di vantaggio. Nel secondo set, complici i tanti errori di Sasnovich (39 gratuiti a referto), il copione non cambia. Jasmine conquista due break e sul 5-1 ottiene i primi tre match point in risposta, cancellati dall'avversario. La chiusura, però, è solo una formalità perché arriva nel game successivo al servizio. Paolini tornerà in campo mercoledì contro la slovena Erjavec o la polacca Frech, impegnate nella giornata di lunedì.

La soddisfazione di Jas

Paolini molto contenta del suo debutto a Melbourne: "Sono contenta del modo in cui ho affrontato questo match. Si trattava di una partita non semplice, per una serie di motivi: perché lei è una giocatrice pericolosa che sa giocare molto bene a tennis, perché aveva superato le qualificazioni, perché si trattava del primo match sulla Rod Laver Arena e perché c'erano varie condizioni che potevano rendermi un po' tesa. Invece, da quando sono entrata in campo ho cercato di tenere un buon atteggiamento e l'ho fatto per tutto il match: ho tenuto l'attenzione sempre alta, ho sbagliato poco, ho messo tante prime. Sono contenta di come ho giocato, lo considero un match solido". Sulla possibile prossima avversaria: "Conosco solo la Frech, la Erjavec invece non l'ho mai vista giocare. La Frech è una giocatrice ostica, è molto intelligente, magari non potentissima però controbatte bene ed è una lottatrice. Bisogna entrare in campo con le idee chiare, con pazienza e cercare di fare una partita solida, perché è una che ti fa giocare tanto. Bisogna batterla, lei non regala niente".

