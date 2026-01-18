Melbourne dà già i numeri: i 10 comandamenti e la prima battaglia tra Sinner e Alcaraz

1 Uno per tutti, ma quando mai? Nel tennis esiste solo il “tutti per uno” e nemmeno tanto nel senso della solidarietà. Piuttosto in quello in cui tutti lavorano per uno. Alcaraz, almeno in avvio di questo Slam è il più “uno” fra tutti. Numero uno. Gliene manca uno (di titoli Slam) per diventare Career Grand Slammer . Uno soltanto l’avversario da temere… Ma si chiama Jannik Sinner , non “uno” a caso. 2 Due è la controparte dell’uno. Quello che può essere bravo come il Numero Uno, ma non due volte più bravo, altrimenti sarebbe lui il numero uno. Le sfide ai vertici dello sport nascono sempre da un’equivalenza, mai dal dominio dell’uno sull’altro. Il tennis rispetta le regole dello Yin e dello Yang, il nero e il bianco, la notte e il giorno. Un mondo in due parti secondo la filosofia cinese, risulta perfetto, in lieta armonia con se stesso. Anche il tennis è così. Federer e Nadal ieri, Alcaraz e Sinner oggi. Si temeva un crollo d’interesse, all’uscita di scena dei grandi d’inizio millennio, ma non è successo, e ora siamo qui a chiederci se i Due di oggi siano più forti dei due di allora. La mia risposta è no, per il momento. Ma se si fossero incontrati, sono certo che non sarebbe stato facile, per i Fedal, battere i Sincaraz. C’è poi un altro aspetto del Due che, per la nostra parte, è giusto annotare: sono due i Top Five italiani in questi Aus Open 2026.

Alla caccia del Grand Slam

3 Tre è il numero perfetto. Ma quando incontri Zverev al numero tre, al posto di Djokovic, quattro, sei costretto a chiederti che cosa sia la perfezione. Non una questione numerica, a quanto pare. E forse nemmeno umana… “Le persone perfette non combattono, non mentono, non commettono errori e non esistono”, suggeriva infatti Aristotele, non pochi anni fa. Zverev combatte, mente, commette un numero impressionante di errori, ma esiste. La sua imperfezione ha avuto però un valore perfetto per gli altri, convincendoli che si potesse fare di più, molto di più. In fondo, il superamento dell’imperfezione è l’aspetto più umano che possa esistere. 4 Quattro gli Slam da cogliere. In un anno fanno il Grand Slam. Uno alla volta, il Career Grand Slam. Che è l’obiettivo stagionale di Alcaraz, al quale mancano gli Aus Open, e di Sinner, che non ha mai vinto Parigi. «Mi prendo io il torneo di Melbourne e lascio a Giannik quello di Parigi», ha suggerito pratico Alcaraz. "Sarebbe perfetto, no?" Eh, e chi può dirlo… Che cos’è la perfezione? E si ricomincia… 5 Cinque sono i terzi incomodi. Ne basta uno, però. Chi fra Auger-Aliassime, Musetti, Draper, Mensik e Fonseca? Li ho ricordati secondo l’ordine di classifica, non secondo quelle che considero le reali possibilità dell’uno e dell’altro. Al primo posto dei cinque “terzi incomodi” (così diventa faticoso, però), io pongo Musetti, e non solo perché italiano. Anche, però… Musetti è più che italiano, anzi, è il più italiano tra i giocatori di tennis. Grande classe, grandi cadute, straordinarie resurrezioni, infinite problematiche. Ma che goduria quando sta per tirare un rovescio traverso, che invece prende la direzione del lungo linea, mentre l’avversario si ferma a guardarlo come un portiere quando le punizioni le tirava Roberto Carlos.

Questioni di altezze

6 Al sei manca sempre qualcosa. Basta metterci un chi davanti, però, e tutto cambia. Chi sei? È una domanda che si rivolge l’intero popolo del tennis. L’altra è chi vuoi essere? Alla prima sanno rispondere in pochi, la seconda gioca sulla fantasia ed evita pericolose scivolate nel self help, l’auto aiuto, che in molti praticano scambiando una severa autodiagnosi con una terapia di sostegno a base di generose pacche sulle spalle. Se vi chiedete quanto siano - ammesso che lo siano - presuntuosi i tennisti di oggi, andate incontro a un nodo ossimorico difficile da disfare: se non sanno rispondere alla domanda “chi sei?” come fanno a essere presuntuosi? Invece qualcuno lo è, qualcun altro semplicemente vanitoso. A tutti, un vecchio detto di Panatta: il mestiere di un tennista e mandare una pallina su una riga bianca, e non mi sembra sufficiente per stare molto in alto in una gerarchia dei mestieri. 7 Sette erano i nani, categoria cui il tennis moderno ha imposto di crescere. I piccoletti di oggi vanno da un metro e 76 a uno e ottanta. E non sono molti. La maggioranza è sopra il metro e novanta, una buona parte di essa sfiora i due metri. Alcaraz va per il metro e 83, semi-basso. Sinner è uno e 93, mezzo-alto.

Perccato per il ritiro di Berrettini

8 Otto il numero esatto di un team. Due coach (coach e bi-coach), il preparatore atletico, il fisioterapista. Il tecnico smanettone che immagazzina dati e stats. Un manager, uno (più spesso una) che si occupa di comunicazione. I più completi hanno anche un incordatore, il primo fu Sampras, Federer si accodò, Sinner sa incordarsele da solo. La segretaria (o le segretarie) del manager organizzano viaggi, alberghi, appuntamenti e tutto il resto. Il mio Team è più grosso del tuo, una frase che si comincia a sentire nel circuito. 9 Nove gli italiani al via. Ma sono diventati otto per il ritiro di Berrettini. Peccato, come sempre. Un problema agli addominali, pare. Forse, il settimo, l’ottavo, magari il nono della serie. Ogni anno gli auguriamo con affetto un po’ di pace. Ma ogni anno è uguale all’altro. 10 Dieci sono gli anni che Novak Djokovic passerà ancora con noi, nei panni del tennista numero tre. Mi chiedo se tornerà a vincere uno Slam (non accade dal 2023) quando Alcaraz e Sinner saranno vecchi. Finirà per giocare appena 5 o 6 tornei a stagione, e in quelli batterà tutti tranne i due in testa alla classifica. Quando si dice che il tennis l’ha inventato il diavolo…