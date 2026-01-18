Tuttosport.com
Alcaraz, buona la prima agli Australian Open! Walton ko, chi è il prossimo avversario

Il numero 1 al mondo comincia con una comoda vittoria il sul cammino dello slam australiano. Un set in più invece per Zverev
1 min
AlcarazAustralian Open
Alcaraz, buona la prima agli Australian Open! Walton ko, chi è il prossimo avversario © APS

MELBOURNE (Australia) - Comincia con una netta e tranquilla vittoria il cammino di Carlos Alcaraz agli Australian Open. Lo spagnolo numero 1 al mondo si è imposto con il punteggio di 6-3, 7-6(2), 6-2 in 2 ore e 13 minuti contro l'australiano Adam Walton (numero 79 al mondo). Alcaraz ha realizzato 38 colpi vincenti e ha dimostrato le sue qualità combattive nel secondo set, rimontando dall' 1-3 per affermare ulteriormente la sua autorità sul match. Walton stava cercando di avanzare al secondo turno del suo Slam di casa per la prima volta e ha dato prova di sé mettendo in difficoltà Alcaraz in alcuni momenti con i suoi potenti colpi da fondo campo. Tuttavia, non è riuscito a tenere testa allo spagnolo nei momenti chiave. Al secondo turno Alcaraz affronterà il tedesco Yannick Hanfmann, che la spunta in quattro set sul qualificato statunitense Zachary Svajda.
Sono stati invece quattro i set con i quali il diretto rivale di tabellone Alexander Zverev ha battuto al 1° turno il canadese Gabriel Diallo (numero 41 al mondo) per avanzare: 6-7(1), 6-1, 6-4, 6-2 in 2 ore e 45 minuti.

