MELBOURNE (Australia) - Francesco Maestrelli firma la grande sorpresa agli Australian Open! Il pisano numero 141 al mondo ha battuto il francese Terence Atmane (numero 64) col punteggio di 6-4, 3-6, 6-7(4), 6-1, 6-1 dopo 3 ore e 28 minuti conquistando la sua prima vittoria in carriera in un torneo del grande Slam! L'azzurro, in lacrime dopo il successo, è stato bravo a non scomporsi dopo il tiebreak del terzo set e negli ultimi due parziali è stato più lucido sia fisicamente che nei colpi come testimonia il doppio 6-1 finale.

Maestrelli aveva superato le qualificazioni in un major per la prima volta pochi giorni fa battendo Giustino, Seyboth Wild e Lajovic e ora potrebbe affrontare al 2° turo niente meno che il Re di Melbourne ovvero Novak Djokovic (impegnato più tardi contro Pedro Martinez.