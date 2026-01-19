MELBOURNE (Australia) - Francesco Maestrelli firma la grande sorpresa agli Australian Open! Il pisano numero 141 al mondo ha battuto il francese Terence Atmane (numero 64) col punteggio di 6-4, 3-6, 6-7(4), 6-1, 6-1 dopo 3 ore e 28 minuti conquistando la sua prima vittoria in carriera in un torneo del grande Slam! L'azzurro, in lacrime dopo il successo, è stato bravo a non scomporsi dopo il tiebreak del terzo set e negli ultimi due parziali è stato più lucido sia fisicamente che nei colpi come testimonia il doppio 6-1 finale.
Maestrelli aveva superato le qualificazioni in un major per la prima volta pochi giorni fa battendo Giustino, Seyboth Wild e Lajovic e ora potrebbe affrontare al 2° turo niente meno che il Re di Melbourne ovvero Novak Djokovic (impegnato più tardi contro Pedro Martinez.
Arnaldi eiminato da Rublev
Finisce al primo turno l'esperienza di Matteo Arnaldi all'Australian Open, primo Slam della stagione 2026. Il ligure, numero 65 del mondo, è stato nettamente battuto all'esordio per 6-4, 6-2, 6-3 in un'ora e 54 minuti da Andrey Rublev (numero 15 al mondo). Partita in salita dall'inzio alla fine per l'azzurro che serve con il 52% di prime e perde cinque volte il servizio. Il primo set finisce già al 5° game, nel secondo il russo vola subito sul 4-0 replicando poi nel terzo.
Italia che scenderà in campo anche con Mattia Bellucci impegnato contro Casper Ruud.
Auger-Aliassimi alza bandiera bianca. Gli altri risultati della notte
Successo più faticoso del previsto per Daniil Medvedev, a cui servono tre ore per piegare la resistenza dell'ottimo Jesper de Jong: 7-5, 6-2, 7-6(2) lo score in favore del russo, che al secondo turno incontrerà il francese Quentin Halys (eliminato Tabilo). I crampi fermano Felix Auger-Aliassime. Il canadese, numero 7 del tabellone, condizionato da un problema al bicipite femorale, abbandona Melbourne nel corso della sfida con Nuno Borges, con il portoghese avanti 3-6 6-4 6-4.
Non sbagliano Tommy Paul (6-4 6-3 6-3 su Kovacevic), Alex de Minaur (6-2 6-2 6-3 contro McDonald) e Alejandro Davidovic Fokina (6-2 6-3 6-3 a Misolic). Learner Tien la spunta al quinto set nel derby con Marcos Giron: 7-6(2) 4-6 3-6 7-6(3) 6-2, in tre ore e 43 minuti di gioco, il punteggio in favore del numero 29 Atp. Al secondo turno anche Hamad Medjedovic, Alexander Shevchenko e Fabian Marozsan, che eliminano rispettivamente Mariano Navone, Elias Ymer e Arthur Rinderknech.