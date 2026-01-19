Sinner diventa un amuleto, il sorprendente cambio look di Coco Gauff: “L’ho fatto per lui”

Coco Gauff passa agevolmente il primo turno degli Australian Open, scherza sul suo nuovo look con i capelli rossi alla Sinner e pensa già a cosa migliorare per raggiungere l'obiettivo prefissato: vincere il primo Slam della stagione. "Perché questo colore dei capelli? C'è un altro tennista qui che con capelli così va alla grande, qui...", ha scherzato riferendosi ai due Australian Open di seguito vinti dal tennista azzurro. "Ho dovuto cancellare le esitazioni iniziali al servizio", ha spiegato poi la tennista americana, testa di serie numero 3 del tabellone di Melbourne dopo aver superato l'uzbeka Kamilla Rakhimova, nata in Russia, per 6-2, 6-3 in una calda Rod Laver Arena. L'americana affronterà la serba Olga Danilovic, vincitrice su Venus Williams, al secondo turno. "Ho cercato di non mettermi troppa pressione", ha detto Gauff. "Voglio vincere questo torneo. Sono soddisfatta solo se vinco, ma sono orgogliosa di me stessa a prescindere da come andrà a finire".