Maestrelli-Djokovic: l'ex Pisa, il campione di Pokemon ko e il ghiaccio segreto. "Non immaginavo..."

E vissero tutti sbigottiti e ansimanti… Ai tempi di Jannik Sinner e dei suoi fratelli, le favole parlano di lavoro, fatica, sacrifici. Si cercano rime con “devozione” , “resilienza” , e “migliorarsi di continuo” . E le storie rimbalzano sugli stessi battiti di certe canzoni di Caparezza . “Sono un eroe perché lotto tutte le ore. Un eroe, perché sopravvivo al mestiere” . Francesco Maestrelli , a 23 anni compiuti il mese scorso, è già un sopravvissuto. A un tennis che per compiere un passo avanti richiede fatiche improbe e vittorie nei challenger di tutto il mondo, e per farne due indietro basta un giorno con il raffreddore. Alla fine, lui un vagone l’ha agganciato, dopo parecchi tentativi andati di traverso. Ha vinto quel challenger di Bergamo che lanciò Sinner, diciottenne, tra “i ragazzi da tenere in considerazione” . A Francesco, sei anni dopo, ha dato i punti per tentare di nuovo la qualificazione in uno Slam. Decimo tentativo. Fruttuoso, questa volta. Tre salti sulle braci bollenti di campi sconosciuti e lontani, ed eccolo in tabellone . Ha battuto l’amico Giustino , il brasiliano sparatutto Seyboth Wild , poi il serbo Dusan Lajovic . Ma non bastava. Ne doveva vincere un’altra per dare un senso alle fatiche e arrivare a un passo dai primi 100.

Il sogno di Maestrelli

Il sogno di Francesco ha preso forma ieri, sul campo 14 presidiato dall’entusiasmo dei giovani italo-australiani di terza o quarta generazione, muniti di bandiere e di cori rubati al calcio, tra molte maglie bianconere e manco mezza del Pisa, del quale Maestrelli, calciatore nelle giovanili fino ai 12 anni (come Cobolli alla Roma e Sonego al Torino) è tifosissimo. Cinque set con un tennista che ha vissuto di recente la sua stessa favola scomoda e tortuosa, il francese Terence Atmane, campione mondiale di collezioni Pokemon, quello che regalò una figurina di Pikachu a Sinner per il compleanno. E ora ha scoperto che non riesce a battere nemmeno i figli di Sinner. Così, si è esibito in lanci di racchette che manco gli sbandieratori degli Uffizi (i Bandierai) potrebbero permettersi. Maestrelli gli ha chiuso le porte, sul 2-1 per il francese ha innalzato un muro difensivo dal quale partivano micidiali randellate di ritorno. Atmane l’aveva visto fare solo a Sinner. E negli ultimi due set non ha toccato palla.

"Non guardo mai i tabelloni"

Grande emozione per Francesco. Si ferma stordito al centro del campo, la fatica gli spinge fuori le lacrime, poi si lascia abbracciare da quei ragazzi che hanno il tricolore sul volto e chissenefrega se indossano la maglia della Juventus. Corre verso il suo team, ora è lui che abbraccia tutti: Giovanni Galuppo è il coach, la supervisione è di Gabrio Castrichella, il gruppo si allena a Sinalunga in provincia di Lucca. Più tardi, in diretta Sky, gli fanno una sorpresa: a fargli i complimenti ci sono il tecnico Gilardino e il capitano del Pisa, Caracciolo. Maestro Maestrelli si commuove. I due lo invitano da loro, al campo d’allenamento, appena sarà possibile. Poi gli dicono che il prossimo avversario sarà Djokovic, di sicuro sulla Rod Laver Arena. Francesco vacilla… “Non lo sapevo, nemmeno lo immaginavo. Non guardo mai i tabelloni, perché non voglio caricarmi di pressioni e pensieri”. È di forte struttura Maestrelli. Un metro e novantasei. Ieri ha servito 28 ace, buona parte sopra i 215.