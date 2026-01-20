Tuttosport.com
Musetti-Sonego, subito derby agli Australian Open. Ok Darderi, fuori Nardi. Clamoroso Fonseca

Il 23enne carrarino supera al debutto il belga Collignon, ritiratosi al quarto set per infortunio, mentre il 30enne torinese liquida la pratica Taberner. Niente sfida contro Sinner per il 19enne brasiliano, ko contro lo statunitense Spizzirri
3 min
Musetti-Sonego, subito derby agli Australian Open. Ok Darderi, fuori Nardi. Clamoroso Fonseca © EPA

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Al secondo turno degli Australian Open, primo Slam della stagione, sarà derby azzurro tra Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti. Il 30enne torinese, grazie anche a un ottimo servizio, ha battuto nettamente in tre set (6-4 6-0 6-3) lo spagnolo Carlos Taberner mentre il 23enne carrarino, testa di serie numero 5, ha superato al debutto Raphael Collignon, ritiratosi per problemi fisici. Un match complesso, con l'italiano che ha perso il primo set (4-6) per poi vincere il secondo (al tie break, 7-6) e il terzo (7-5). Il belga si è poi ritirato nel corso del quarto set, che vedeva Musetti in vantaggio (3-2). Due i precedenti nel circuito Atp tra Sonego e Musetti: il toscano ebbe la meglio a Vienna nel 2024 (6-3 6-2) mentre il piemontese si rifece l'anno successivo al Masters 1000 di Parigi (3-6 6-3 6-1).

Ok Darderi. Eliminati Nardi, Fonseca e Cocciaretto

Buona la prima anche per Luciano Darderi che ha battuto in tre set molto equilibrati il cileno Cristian Garin aggiudicandosi una battaglia durata quasi tre ore, due ore e 56 minuti per l'esattezza, con il punteggio di (7-6 7-5 7-6). Il 23enne nativo di Villa Gesell, in Argentina, sfiderà nel secondo turno il "connazionale" Baez, vincitore all'esordio in cinque set contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard. Niente da fare invece per Luca Nardi, che si è arreso al quarto set al cinese Yibing Wu: 7-5 4-6 6-4 6-2, in tre ore di gioco. Subito fuori anche Joao Fonseca. Il 19enne brasiliano, in proiezione sul cammino di Sinner al terzo turno, è andato ko contro lo statunitense Eliot Spizzirri (6-4 2-6 6-1 6-2). Termina subito l'avventura australiana anche per Elisabetta Cocciaretto. La marchigiana, reduce dal titolo nel Wta 250 di Hobart, si è arresa al terzo set a Julia Grabher, numero 95 del mondo: 7-5 2-6 6-4 il punteggio in favore dell'austriaca, che al secondo turno incontrerà la russa Anna Kalinskaya, protagonista di una buona prova contro la britannica Kartal, sconfitta per 7-6(3) 6-1.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

