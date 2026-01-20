Musetti-Sonego, subito derby agli Australian Open. Ok Darderi, fuori Nardi. Clamoroso Fonseca

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Al secondo turno degli Australian Open, primo Slam della stagione, sarà derby azzurro tra Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti. Il 30enne torinese, grazie anche a un ottimo servizio, ha battuto nettamente in tre set (6-4 6-0 6-3) lo spagnolo Carlos Taberner mentre il 23enne carrarino, testa di serie numero 5, ha superato al debutto Raphael Collignon, ritiratosi per problemi fisici. Un match complesso, con l'italiano che ha perso il primo set (4-6) per poi vincere il secondo (al tie break, 7-6) e il terzo (7-5). Il belga si è poi ritirato nel corso del quarto set, che vedeva Musetti in vantaggio (3-2). Due i precedenti nel circuito Atp tra Sonego e Musetti: il toscano ebbe la meglio a Vienna nel 2024 (6-3 6-2) mentre il piemontese si rifece l'anno successivo al Masters 1000 di Parigi (3-6 6-3 6-1).