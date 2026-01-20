Tuttosport.com
Sinner, fair play sul pianto di Gaston agli Australian Open: "Non volevo vincere così"

Il campione in carica a Melbourne ha superato senza imprevisti il francese n.98 Atp, costretto a rititarsi alla fine del 2º set a causa di problemi fisici
2 min
sinnerAustralian OpenGaston
Sinner, fair play sul pianto di Gaston agli Australian Open: "Non volevo vincere così"© Getty Images

Un successo pronosticato ma finito prima del previsto. Alla Rod Laver Arena, Jannik Sinner domina il match d'esordio contro Hugo Gaston, poi costretto a ritirarsi al termine del secondo set a causa di problemi fisici: probabilmente allo stomaco, come già accaduto a Flavio Cobolli. Il campione in carica all'Australian Open taglia così il nastro alla nuova stagione. Lo fa con la velocità e con la potenza dei colpi che hanno rapidamente indirzzato le sorti del match. È mancato però il sorriso, considerate le condizioni dell'avversario a cui l'azzurro campione di fair play ha da prontamente raggiunto per sincerarsi del suo stato di salute. "Non volevo vincere così", è il commento di chi a Melbourne punta a eguagliare il primato di Jack Crawford, Roy Emerson e Novak Djokovic, i soli ad avere difeso il titolo per tre anni consecutivi.

Sinner: "Non volevo vincere così"

Queste le parole di Sinner al termine del match: "Ho visto che Gaston non stava servendo forte nel secondo set. Non volevo vincere così, ha un grande talento e un grande tocco. Sapevo che all'inizio avrebbe giocato così. Ma sono contento della partita e di come ho giocato. Mi sento ben preparato, ho lavorato molto. L'esibizione con Felix (ha dichiarato ricordando l'incontro amichevole con Auger-Aliassime, ndr) è servita, anche se le partite ufficiali sono diverse. Ero un po' teso all'inizio, ma devo anche pensare a divertirmi. Ci si allena per questo, tanto tutti i giorni con tanta palestra".

Tutte le news di Tennis

