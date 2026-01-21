Tuttosport.com
Alcaraz al terzo turno, Hanfmann ko. Vincono Medvedev, Rublev e Paul. Bene anche Sabalenka e Gauff

Lo spagnolo archivia la pratica in tre set, ne serve uno in più ai tennisti russi. Tutto facile per la numero 1 del ranking Wta
1 min
Alcaraz al terzo turno, Hanfmann ko. Vincono Medvedev, Rublev e Paul. Bene anche Sabalenka e Gauff© APS

MELBOURNE (Australia) - Cammino perfetto per il numero 1 del mondo, Carlos Alcaraz che si prende il pass per il terzo turno degli Australian Open superando in tre set il tedesco Hanfmann. Ottimo inizio nel primo slam dell'anno per lo spagnolo che chiude in 7-6(4), 6-3, 6-2 in attesa di conoscere il prossimo avversario che uscirà fuori dla match tra Zheng e Moutet. Lasciano un set ai rispettivi avversari Medvedev e Rublev, ma anche i due tennisti russi accedono al prossimo turno sbarazzandosi rispettivamente del francese Halys e del portoghese Faria. Perfetto come Alcaraz Tommy Paul che piega l'argentino Tirante. Si qualificano al terzo turno anche Cerundolo, Maroszan, Etcheverry e Davidovich Fokina.

Sabalenka e Gauff ok

Nel tabellone femminile brilla la numero 1 Aryna Sabalenka che in 6-3, 6-1 si aggiudica la sfida contro la cinese Bai. In due set con un doppio 6-2 avanza nel tabellone anche Coco Gauff, battuta Danilovic. Passano il turno anche Shnaider, Sonmez, Svitolina, Putintseva, Baptiste, Mboko, Tuason e Potapova.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

