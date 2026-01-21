Alcaraz al terzo turno, Hanfmann ko. Vincono Medvedev, Rublev e Paul. Bene anche Sabalenka e Gauff

MELBOURNE (Australia) - Cammino perfetto per il numero 1 del mondo, Carlos Alcaraz che si prende il pass per il terzo turno degli Australian Open superando in tre set il tedesco Hanfmann. Ottimo inizio nel primo slam dell'anno per lo spagnolo che chiude in 7-6(4), 6-3, 6-2 in attesa di conoscere il prossimo avversario che uscirà fuori dla match tra Zheng e Moutet. Lasciano un set ai rispettivi avversari Medvedev e Rublev, ma anche i due tennisti russi accedono al prossimo turno sbarazzandosi rispettivamente del francese Halys e del portoghese Faria. Perfetto come Alcaraz Tommy Paul che piega l'argentino Tirante. Si qualificano al terzo turno anche Cerundolo, Maroszan, Etcheverry e Davidovich Fokina.