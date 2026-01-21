Sinner, l’anatra meritevole e la figura chiave nello staff: “Siamo in costante contatto”

Quando il torneo ha il mal di pancia, l’unica via di salvezza è il ritiro. O la ritirata, se vi sembra più appropriato. Sinner descrive il caldo di Melbourne come una scimmia dispettosa. «Ti salta addosso. E non sai mai quando si faccia vivo». Lui ne sa qualcosa. L’anno scorso rimase in piedi per miracolo contro Rune, negli ottavi, resistendo ai gradi e ai crampi allo stomaco. Fu una prova di forza con se stesso, che Rune prese come un affronto. Quando i medici decisero di assistere Sinner trascinandolo fuori dal campo, il danese non mancò di spargere al vento qualche frase maligna. «Chissà che cosa gli hanno dato». Si era ai tempi delle polemiche sul Clostebol, se qualcuno lo avesse dimenticato… Jannik lo superò in quattro set, e due giorni dopo, al ritorno in campo, era pronto per vincere il torneo. Gli Australian Open sono da sempre un torneo a parte, ma gli australiani lo vogliono così, al centro della loro estate, con la domenica di mezzo, o quella della finale a combaciare con l’Australian Day. Giorno di festa e di bancarelle nelle vie del centro. Dove sotto il caldo che ti cuoce si azzannano salsicce e si beve vino, mentre sulle avenue volteggiano i dragoni della comunità cinese, sempre più ampia.

Il primo turno di Jannik

Come facciano, se lo sarà chiesto anche Gaston, che pure ha affrontato la sfida al vincitore degli ultimi due Australian Open con il giusto piglio, prima di cedere agli stranguglioni, che poi sarebbero i crampi allo stomaco. Ha pareggiato il conto per i primi quattro game, addirittura costringendo Sinner a recuperare un pericoloso 0-40 nel primo game. Poi ne ha beccati otto di seguito, prima di tornare a vincerne uno. Già in crisi, ridotto a battere la prima palla a 154 orari e la seconda a 126, ha atteso con pazienza che Sinner si prendesse anche il secondo set e ha tolto il disturbo. Tutto qui il primo turno di Sinner. Ottimo, secondo la regola che suggerisce di fare più in fretta possibile, a vincere i match, perché più si sta al caldo e meno si sa come andrà a finire. Ma scarso di tennis e di indicazioni, salvo quella più ovvia che ci si possa aspettare dopo essere stato due mesi lontano dai campi. Esibizioni a parte. Ma quelle Sinner le racconta come una vacanza. «A Seul abbiamo vissuto giornate magnifiche, con Alcaraz e il suo team. Città bellissima, gentilezza estrema da parte di tutti. Magari il campo non era un granché, ma abbiamo dato spettacolo lo stesso, e tutti sembravano felici. Non c’ero mai stato, spero di tornarci».

"È sempre un lavoro duro"

Ha due milioni di ragioni (in dollari) per farlo. È contento di come procede il torneo. «Ho trascorso due mesi a prepararmi, spero di aver immagazzinato energie sufficienti per la prima parte della stagione. È sempre un lavoro duro, tanta palestra, la parte che odio di più, e tanta concentrazione sui particolari da migliorare, su tutti il servizio, che tutti giudicate migliorato, ma che voglio migliorare ancora. Un periodo zeppo di riunioni. Con il team, e anche con lo psicologo Riccardo Ceccarelli. Siamo stati in contatto costante, stiamo cercando di mettere a punto uno o due aspetti. È un’altra figura stabile che mi fa piacere avere con me. Giornate piene, insomma. Con l’obiettivo di arrivare qui, di sera, davanti a un pubblico enorme. Entrare nella Rod Laver Arena, per cominciare una nuova stagione, ti fa sentire felice dentro. Ho fatto un po’ di fatica nei primi game, ma è normale. Poi sono entrato in partita».