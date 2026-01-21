Sinner-Duckworth: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming gli Australian Open in tempo reale

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Jannik Sinner va a caccia del tris all'Australian Open e dopo aver battuto Hugo Gaston , ritiratosi in lacrime per un problema fisico al termine del secondo set, si prepara a sfidare il padrone di casa James Duckworth nel match in programma giovedì 22 gennaio non prima delle ore 9 italiane. In caso di successo contro il numero 88 del ranking, Sinner affronterà al terzo turno il vincente del match tra il cinese Wu e lo statunitense Spizzirri, capace di eliminare all'esordio la grande promessa del tennis brasiliano e mondiale Joao Fonseca . Duckworth arriva a sfidare Jannik dopo il successo contro il giovane croato Prizmic , classe 2005. E proprio contro un giovane Sinner , l'australiano riuscì nel 2021 a strappare un successo nel Masters 1000 di Toronto al termine di una partita che fece innervosire e non poco l'altoatesino. Un nervosismo dettato proprio dall'australiano che all'ennesima esultanza, con tanto di grido su un errore dell'azzurro, venne richiamato da un Sinner molto stizzito.

I precedenti tra Sinner e Duckworth

Tre i precedenti tra Sinner e Duckworth tra il 2020 e il 2021 con lo score che vede l'azzurro avanti 2-1. Jannik si è aggiudicato il primo e l'ultimo incontro con l'australiano: nell'ottobre del 2020 a Colonia e un anno dopo a Sofia. Nel mezzo Duckworth è riuscito ad imporsi nell'agosto del 2021 a Toronto in una sfida che fece arrabbiare l'altoatesino per il comportamento non proprio elegante dell'avversario.

Dove vedere Sinner-Duckworth

La sfida tra Sinner e Duckworth, valida per il seocndo turno dell'Australian Open, è in programma giovedì 22 gennaio non prima delle ore 9 italiane. Il match sarà disponibile in esclusiva su Eurosport, canale visibile anche su Discovery+, HBO Max, DAZN, TimVision e Prime Video.