Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Lotto in campo agli Australian Open con oltre 50 atleti

Tra i tennisti del main draw che indosseranno l’iconica losanga sul cemento di Melbourne Park, spicca Valentin Vacherot
3 min
Lotto in campo agli Australian Open con oltre 50 atleti

Lotto Sport Italia si presenta anche quest’anno al primo grande Slam della stagione con una partecipazione ampia e trasversale in tutte le categorie del torneo. I campi degli Australian Open vedranno giocare più di 50 atleti Lotto, protagonisti nel tabellone principale e nelle qualificazioni, tra singolare e doppio, maschile e femminile, e una qualificata presenza di Junior.

Tra i tennisti del main draw che indosseranno l’iconica losanga sul cemento di Melbourne Park, spicca Valentin Vacherot, reduce dalla straordinaria vittoria al Masters 1000 di Shanghai che lo ha portato a scalare vertiginosamente il ranking mondiale. Nel doppio maschile, occhi puntati sulla star Julian Cash, che ha chiuso il 2025 in cima al ranking di doppio dopo il successo di Wimbledon, e sui campioni in carica Henry Patten e Harri Heliovaara, vincitori anche delle ATP Finals di Torino. Tra i junior, Yannick Alexandrescou, attuale numero 2 al mondo e possibile testa di serie numero 1, è tra i giovani atleti più attesi del primo Slam dell’anno.

Lotto scenderà in campo con i nuovi outfit della linea Tech, studiati con design e tessuti ad alte prestazioni per garantire la massima libertà di movimento. Performance e funzionalità sono accompagnate da un look moderno, caratterizzato da una grafica geometrica distintiva e riconoscibile.

Oltre all’abbigliamento, gli atleti calzeranno i modelli di punta della collezione Tennis di Lotto: RAPTOR HYPERPULSE 100, pensata per i giocatori di resistenza, porta l’esperienza di VIBRAM® sui campi da tennis, offrendo un battistrada dalla trazione e durata senza eguali; MIRAGE 100, invece, accompagnerà ogni scambio con leggerezza, flessibilità e lo straordinario ritorno di energia fornito dal sistema SYNPULSE.

Con la sua presenza e la forza dei suoi interpreti, Lotto rinnova, in occasione di questi Australian Open, il suo impegno a supportare campioni affermati e giovani talenti, con tecnologia, stile e innovazione.

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS