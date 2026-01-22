Lotto in campo agli Australian Open con oltre 50 atleti

Lotto Sport Italia si presenta anche quest’anno al primo grande Slam della stagione con una partecipazione ampia e trasversale in tutte le categorie del torneo. I campi degli Australian Open vedranno giocare più di 50 atleti Lotto, protagonisti nel tabellone principale e nelle qualificazioni, tra singolare e doppio, maschile e femminile, e una qualificata presenza di Junior.

Tra i tennisti del main draw che indosseranno l’iconica losanga sul cemento di Melbourne Park, spicca Valentin Vacherot, reduce dalla straordinaria vittoria al Masters 1000 di Shanghai che lo ha portato a scalare vertiginosamente il ranking mondiale. Nel doppio maschile, occhi puntati sulla star Julian Cash, che ha chiuso il 2025 in cima al ranking di doppio dopo il successo di Wimbledon, e sui campioni in carica Henry Patten e Harri Heliovaara, vincitori anche delle ATP Finals di Torino. Tra i junior, Yannick Alexandrescou, attuale numero 2 al mondo e possibile testa di serie numero 1, è tra i giovani atleti più attesi del primo Slam dell’anno.

Lotto scenderà in campo con i nuovi outfit della linea Tech, studiati con design e tessuti ad alte prestazioni per garantire la massima libertà di movimento. Performance e funzionalità sono accompagnate da un look moderno, caratterizzato da una grafica geometrica distintiva e riconoscibile.

Oltre all’abbigliamento, gli atleti calzeranno i modelli di punta della collezione Tennis di Lotto: RAPTOR HYPERPULSE 100, pensata per i giocatori di resistenza, porta l’esperienza di VIBRAM® sui campi da tennis, offrendo un battistrada dalla trazione e durata senza eguali; MIRAGE 100, invece, accompagnerà ogni scambio con leggerezza, flessibilità e lo straordinario ritorno di energia fornito dal sistema SYNPULSE.

Con la sua presenza e la forza dei suoi interpreti, Lotto rinnova, in occasione di questi Australian Open, il suo impegno a supportare campioni affermati e giovani talenti, con tecnologia, stile e innovazione.