MELBOURNE (Australia) - Carlos Alcaraz lascia solo 7 giochi al francese Corentin Moutet e si qualifica per gli ottavi di finale degli Australian Open. Il n°1 del mondo impiega poco più di due ore per battere il francese numero 32 al mondo con il punteggio di 6-2 , 6-4 , 6-1 in un match che non ha deluso le aspettative, con tanti numeri spettacolari da parte di entrambi. Solida prestazione al servizio dello spagnolo (71% di prime in campo e resa del 73%), con un saldo vincenti-errori non forzati di 30-20. Per Carlitos si tratta della 10ª vittoria di fila a livello Slam, la 87ª della carriera arrivata nel giorno della sua 100ªpartita: solo Borg ne aveva vinte di più (88). Agli ottavi sfiderà lo statunitense Tommy Paul (numero 19 al mondo) che ha vinto il suo match contro Davidovich Fokina per 6-1, 6-1 e ritiro dello spagnolo.

Medvedev, che rimonta!

Agli ottavi di finale accede anche Daniil Medvedev ma con grane fatica. Il russo infatti ha rimontato 2 set a 0 contro l'ungherese Fabian Marozan (numero 47 al mondo) imponendosi con il punteggio di 6-7, 4-6, 7-5, 6-0, 6-3 dopo 3 ore e 46 minuti di partita.

Paolini lotta ma si arrende alla Jovic

Jasmine Paolini saluta gli Australian Open al 3° turno. La tennista italiana, visibilmente non al 100% della condizione (problemi di stomaco), cade contro la statunitense Iva Jovic (numero 29 al mondo) con il punteggio di 6-2, 7-6(3) dopo un'ora e 46 minuti.

Partita a senso unico con la giovane statunitense ha messo in un angolo Jasmine alla quale non è bastata la pausa tra i due set per trovare le energie (chiamato medical time-out sul 4-1 nel 1° set per problemi allo stomaco) anche se, come sempre, ha lottato fino alla fine. L'azzurra infatti recupera il break di svantaggio ad inizio di 2° set (2-2), salva due palle break evitando di sprofondare 5-2 e mette pressione alla Jovic che, nel momento di chiudere sul 5-4, trema subendo il break subito a 15 per il 5-5! La partita si accende con la statunitene che nuovamente strappa la battuta all'azzura ma, nuovamente, non ha sangue freddo nel momento di chiudere e Paolini porta il set al tie-break dove Jovic riesce ad avere la meglio 7-3.