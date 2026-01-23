Sinner da record, sta per toccare la perfezione e non si accontenta: "Posso migliorare"

Ora tocca a Spizzirri

Insaziabile, come sempre. Nelle ultime 12 partite, JS non ha perso un set, ed essendo passato per vie dirette dalle Finals di Torino allo Slam australiano, non si può dire che abbia giocato contro avversari di manica larga. Il terzo turno porta in dote Eliot Spizzirri, da Greenwich, stessa età di Sinner. Lo chiamano Spizz. Iscritto alla Texas University, ha un fratello gemello campione americano di squash. Un coach per la vita, Patrick Hirscht. «Mi fa da guida da quando avevo otto anni». Buon dritto, oggi Spizz è il numero 85 del ranking. «Ho visto come gioca», dice Sinner, «ha talento, è ben impostato. Come tutti i ragazzi americani che vengono dal college». Turno serale o primo match di giorno? Il tennis a Melbourne cambia a ogni ora.

Djokovic si è già acclimatato. Ha debuttato di sera, ieri è andato in campo nelle ore più calde. Sembra disporre di energie in quantità. «Mi sono fermato a lungo, ho lavorato sui colpi, molto sul servizio. Mi sento alla grande». Ha subito domato il vento, mentre Francesco Maestrelli, il suo avversario, non sempre vi è riuscito. «Non sono contento», rivela, «penso che avrei potuto stargli più vicino nel punteggio. Certo, lui è un grande maestro…». L’insegnamento di giornata giunge proprio da questa ammissione. I grandi hanno risorse per ogni fase del match. «Già, difficile trovarli impreparati». Ma Francesco ha fatto la sua buona figura. Era al primo contatto con i piani alti del tennis. La lezione gli servirà.

