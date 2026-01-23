Sinner da record, sta per toccare la perfezione e non si accontenta: "Posso migliorare"

«Il vento quest’anno soffia più forte che mai», suggerisce Novak Djokovic con una frase che forse parla di sé, o forse no, perché il vento alla fine agita tutti, il mare d’inverno come l’inverno dei nostri pensieri, ed è difficile non esserne catturati. Dentro c’è la speranza di chi pensa che gli aerei possano decollare solo opponendosi a esso, il realismo di chi sa che nel vento non c’è cosa che duri e tutto scorra assumendo forme errabonde, e il misticismo di chi sentendolo sul viso avverte la mano di un Dio. Melbourne induce a simili riflessioni, nelle giornate in cui dal niente, un solo colpo di vento nato chissà dove, forse nell’Antartide lontano, arriva a piegare gli alberi e strapparti il computer dalle mani. Non l’ho visto, il vento non si vede, ma l’ho provato, e rimasi incantato nell’osservare il mio pc, in volo, scontrarsi con un bicchiere di caffè, come in una magnifica quanto devastante volée. Il mio vicino di tavolo non la fece lunga, si fece portare un altro caffè, io fui costretto a chiedere un computer alla segreteria del torneo.
Da quel giorno so che agli Open d’Australia il vento cambia i destini di chiunque. Invita un antico campione a parlare di sé con la rinnovata speranza di essere ancora un ragazzino, e il suo avversario italiano, alle prime partite ufficiali nello Slam, a pensare che con una spinta in più, che non ha ricevuto però, e nemmeno trovato, sarebbe potuto finire più vicino al grande campione di una volta. Evoca i ricordi di Sinner, che il vento lo affrontava da giovanissimo sciatore, e lo ammorbidisce nella voglia di cianciare di argomenti diversi dal solito, di moda per esempio, del suo outfit monocolore (marrone), mentre Alcaraz – oggi contro Moutet, uno dal tennis decisamente colorato – sceglie completi dove le tinte gli girano intorno, come nei quadri dei moderni artisti aborigeni. «Ognuno è libero di esprimere la propria moda, è un modo per parlare di sé. Molti discutono dei completi di Naomi Osaka, ma se a lei piacciono deve sentirsi libera di indossarli. Io amo il colore unico, Alcaraz più colori assieme. Siamo diversi, per fortuna».
Martello Jannik: Duckworth intontito
Nell’Arena di Laver, dove c’è meno vento (ma arriva anche lì, se il tetto è aperto), è stato Sinner a creare refoli insidiosi, vortici talvolta letali. L’uomo anatra, Duckworth, ne è uscito intontito. Il vento di Sinner cambia i connotati agli avversari. Duckman ha preso campo piccino e paffutello, ma dopo tre set in cui ha dato il meglio di sé ricavandone 7 game, se n’è andato con un muso talmente lungo che sembrava fosse finito in un temperamatite. È già in bella connessione con il torneo, Sinner, diverso da quello dell’anno scorso come il giorno dalla notte. Allora assediato dai cattivi pensieri, eppure vincente. Oggi allegro, spontaneo nei modi e nei colpi. Vedremo se altrettanto vincente. Ma in fondo, perché no… «Il tennis è un gioco di percentuali», spiega, «occorre capire il prima possibile in quali frangenti, su quali colpi, hai quelle più alte nel match che stai giocando. E giocarsele nei momenti più difficili del match». Ieri il colpo vincente è stato il servizio: 18 ace, il suo record nei tornei 3 su 5, con il 69% di prime a segno e l’85% di punti. «Il lavoro svolto sta dando buoni frutti», il commento, «ma posso migliorare ancora. Vado a giornate, per il momento. Ma non potrebbe essere altrimenti, fa parte del processo di crescita che stiamo seguendo. E devo anche imparare a spingere meglio la seconda palla».
Ora tocca a Spizzirri
Insaziabile, come sempre. Nelle ultime 12 partite, JS non ha perso un set, ed essendo passato per vie dirette dalle Finals di Torino allo Slam australiano, non si può dire che abbia giocato contro avversari di manica larga. Il terzo turno porta in dote Eliot Spizzirri, da Greenwich, stessa età di Sinner. Lo chiamano Spizz. Iscritto alla Texas University, ha un fratello gemello campione americano di squash. Un coach per la vita, Patrick Hirscht. «Mi fa da guida da quando avevo otto anni». Buon dritto, oggi Spizz è il numero 85 del ranking. «Ho visto come gioca», dice Sinner, «ha talento, è ben impostato. Come tutti i ragazzi americani che vengono dal college». Turno serale o primo match di giorno? Il tennis a Melbourne cambia a ogni ora.
Djokovic si è già acclimatato. Ha debuttato di sera, ieri è andato in campo nelle ore più calde. Sembra disporre di energie in quantità. «Mi sono fermato a lungo, ho lavorato sui colpi, molto sul servizio. Mi sento alla grande». Ha subito domato il vento, mentre Francesco Maestrelli, il suo avversario, non sempre vi è riuscito. «Non sono contento», rivela, «penso che avrei potuto stargli più vicino nel punteggio. Certo, lui è un grande maestro…». L’insegnamento di giornata giunge proprio da questa ammissione. I grandi hanno risorse per ogni fase del match. «Già, difficile trovarli impreparati». Ma Francesco ha fatto la sua buona figura. Era al primo contatto con i piani alti del tennis. La lezione gli servirà.
