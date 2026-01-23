Sinner-Spizzirri: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming gli Australian Open in tempo reale

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Dopo aver superato all'esordio il francese Hugo Gaston , ritiratosi nel corso del terzo set dopo aver perso i primi due, e liquidata in tre set la pratica James Duckwhorth , Jannik Sinner affronta lo statunitense Eliot Spizzirri , numero 85 del ranking , nel terzo turno dell'Australian Open , primo Slam della stagione. L'azzurro è chiamato a difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni grazie alle affermazioni contro Daniil Medvedev nel 2024 e Alexander Zverev lo scorso anno. Il match contro l'americano è in programma nella notte tra venerdì e sabato con inizio non prima delle 2 (ore italiane) alla Rod Laver Arena . Per Sinner sarà il primo match in sessione diurna (mezzogiorno in Australia) in un giorno in cui il programma sui campi principali è stato anticipato a causa dell'allerta caldo su Melbourne. Nessun precedente tra i due , con il vincitore che affronterà agli ottavi uno tra Khachanov e Darderi.

Spizzirri sulla sfida contro Sinner all'Australian Open

Per il numero due al mondo, che qui ha fatto il proprio debutto ufficiale in stagione dopo i match esibizione contro Alcaraz e Auger-Aliassime, rispettivamente a Seul e a Melbourne, di fronte un avversario che si è reso protagonista di un incredibile cammino fin qui: Spizzirri, infatti, ha eliminato a sorpresa il 19enne talento brasiliano Joao Fonseca in quattro set al primo turno mentre nel secondo ha ottenuto un'altra vittoria soffertissima, stavolta in cinque set, contro il cinese Wu. "Sarà molto divertente affrontare Sinner - ha commentanto - . Io non sono italiano, ma il mio cognome è italiano. Quindi immagino di avere radici italiane. Sarà un’esperienza fantastica. Voglio dire, affrontare uno dei migliori giocatori al mondo e uno degli avversari più agguerriti del nostro sport. Sarò grato di essere lì e di dare il massimo”.

Dove vedere Sinner-Spizzirri

Il match tra Jannik Sinner ed Eliot Spizzirri, valido per il terzo turno dell'Australian Open, è in programma nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 gennaio non prima delle 2 italiane, le 12 a Melbourne, e sarà visibile in esclusiva in diretta su Eurosport, disponibile su Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che su Discovery+ e HBO Max.

