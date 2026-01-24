Sinner a fatica, Darderi e Musetti: tris azzurro agli ottavi Australian Open e ora derby. Cosa è successo

MELBOURNE (Australia) - Musetti, Darderi e Sinner: è grande Italia a Melbourne nel 3° turno degli Australian Open 2026. Si inizia con Lorenzo Musetti che di forza ed agonismo batte al 5° set Tomas Macha (numero 24 al modo) conquistando per la prima volta gli ottavi di finale nel primo slam stagionale. Il carrarino ha vinto con il punteggio di 5-7 , 6-4 , 6-2 , 5-7, 6-2 in 4 ore e 27 minuti di partita che visto la bellezza di 41 palle break combinate. Dopo il 3° set, quindi 2-1 per Lorenzo, la partita sembrava destinata a chiudersi ma Machac (che ha eliminato (Dimitrov e Tsitsipas) non si arrende e porta la sfida al 5° set. Musetti rimane lucido malrado gli spettri del passato (aveva perso già 2 volte al 5° set a Melbourne), indirizza subito il set portando 2-0 per poi chiudere la pratica sotto il tetto chiuso della John Cain Arena. Adesso Lorenzo attende il suo avversario che uscirà dalla sfda tra il veterano Stan Wawrinka e lo statunitense Taylor Fritz .

Le parole di Musetti: "Sono contento che sia finita, all'inizio non trovavo il ritmo per dominare gli scambi ma poi sono riuscito a girare la partita. Ci ho messo costanza e testa, sapevo che sarebbe stato difficile giocare contro di lui e anche contro il caldo, ma ero preparato alla lotta fino all'ultimo punto. Nel 1° set ho servito davvero male, ho cercato di migliorare il lancio di palla e ho avuto dei buoni consigli dal mio box. Sono contento di aver reagito bene, soprattutto dopo che mi sono innervosito. Che bello essere arrivato per la prima volta agli ottavi. Con il tetto chiuso è andata meglio, ma ero pronto per giocare con il caldo".

Darderi piega Khachanov: primo ottavo major!

Luciano Darderi segue a ruota il connazionale e centra il primo ottavo di finale in un torneo dello slam (diventando iil 37° azzurro nella storia) grazie al successo per 7-6(5), 3-6, 6-3, 6-4 contro Karen Khachanov (numero 18 al mondo) in 3 ore e 26 minuti di un match che ha confermato i progressi deell'italoargentino sul cemento: ben 17 ace con una resa del 78% di prime.

La partita vive la sua svolta dopo il 2° set vinto dal russo, perché da quel momento Darderi non concede più praticamente: bastano un break nel 3° e uno nel 4° set per chiudere i conti nei seguenti set. Luciano alla fine del match lascia andare le emozioni e praticamente in lacrime abbraccia il suo team per il primo ottavo Slam.

Le parole di Darderi: "Ho provato tante emozioni, è la prima volta per me alla seconda settimana in uno Slam. Grazie a mio padre, al mio team che mi ha supportato e a tutti i tifosi italiani che mi hanno sostenuto moltissimo. Abbiamo lavorato tanto con il mio team, credo di aver fatto tanti progressi sul duro e si sono visti"