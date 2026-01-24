Djokovic storico: batte Van de Zandschulp, vola agli ottavi in Australia e vince la 400ª partita Slam!

MELBOURNE (Australia) - Anche Novak Djokovic stacca il pass per gli ottavi di finale degli Australian Open 2025, un successo leggendario perché è il numero 400 in carriera nel tabellone principale tornei del Grande Slam (409 con i successi nelle qualificazioni) nonché la n°102 a Melbourne eguagliando Roger Federer. Il serbo ha sconfitto l'olandese Botik Van De Zandschulp (numero 75 al mondo) con il punteggio di 6-3, 6-4, 7-6(4) dopo 2 ore e 43 minuti in un match che ha avuto nel 3° set il momento più avvincente. Nole recupera il break di svantaggio, annulla 2 set-point sul suo servizio sul 5-6, porta la frazione al tie-break e lo vince...provocando anche il pubblico con il dito all'orecchio. Le sue parole: "Dopo il medicatl time-out lui ha servito molto bene, si vedeva che non stava bene nei primi due set, mi sono rilassato un po' troppo faticando a chiudere il 2° set. Da quel momento è stato 50/50, sono felice di aver chiuso in tre set. Caviglia? Per fortuna sono caduto bene, poteva andare molto peggio. Mi sento molto bene, ottimo avvio di torneo, le cose cambiano rapidamente e non voglio pensare più in là. Sto ancora cercando di creare problemi a questi giovsani, Sinner-Alcaraz stanno giocando ad un altro livello ma qua penso sempre di avere una chance, è un campo che mi ha dato molto".