Alcaraz ai quarti dell'Australian Open. Djokovic avanza senza giocare e 'vede' Sinner: ecco perché

MELBOURNE (Australia) - Prosegue spedito Carlos Alcaraz agli Australian Open 2026. Il numero 1 al mondo accede ai quarti di finale dello slam (14° quarto di finale Slam sui 20 giocati) grazie al convincente successo contro lo statunitense Tommy Paul (numero 19 al mondo). Alla Rod Laver Arena lo spagnolo si è imposto con il punteggio di 7-6(6), 6-4, 7-5 in due ore e 44' di gioco (0 set persi in 4 match). Match lineare da parte di Alcaraz che ha concesso solo 2 palle break in tutto l'incontro con i numeri che testimoniano la grande prova del nativo di Murcia: 70% di prime in campo con il 79% dei punti realizzati (68% sulla seconda), 35 vincenti, 28 gratuiti, 19 punti a rete (su 22 discese) e 3/10 nelle palle break. Carlitos adesso affronterà per un posto in semifinale il beniamino locale Alex De Minaur (numero 6 al mondo) vincente nettamente contro Bublik per 6-4, 6-1, 6-1.
Avanza anche Zverev, Tien elimina Medvedev
Pass staccato per i quarti di finale anche dal numero 3 al mondo Alexander Zverev che ha sconfitto l'argentino Francisco Cerundolo (numero 18 al mondo) in tre set per 6-2, 6-4, 6-4 in 2 ore 14 minuti. Per il tedesco, finalista nella passata edizione, si tratta del 16° quarto di finale in carriera negli slam (5° a Melbourne) dove non affronterà una vecchia conoscenza: infatti non andrà in scena il 23° capitolo della rivalità con Daniil Medvedev in quanto il russo è stato eliminato in tre ste dallo statunitense Learner Tien (numero 29 al mondo) con il punteggio di 6-4, 6-0, 6-3 in 100 minuti esatti, completando il quadro dei quarti di finale della parte alta del tabellone.
Djokovic ai quarti...senza giocare: ecco perché
Nella parte bassa del tabellone, quella di Jannik Sinner, c'è già il primo qualificato ai quarti di finale ovvero Novak Djokovic. Il serbo, reduce dalla 400ª vittoria in carriera negli slam, attende adesso il vincete del match tra Taylor Fritz e Lorenzo Musetti in quanto il suo avversario degli ottavi Jakub Mensik è stato costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un infortunio agli addominali. Per il serbo un prezioso turno di riposo - che andrà a cambiare il programma della giornata di domani - in vista della fase finale dove potrebbe affrontare Musetti (sconfitto nella finale di Atene l'anno scorso) e successivamente Sinner nel remalke della semifinale del 2024 vinta dall'azzurro che pi si aggiudicò il torneo.