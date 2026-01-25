Alcaraz ai quarti dell'Australian Open. Djokovic avanza senza giocare e 'vede' Sinner: ecco perché

MELBOURNE (Australia) - Prosegue spedito Carlos Alcaraz agli Australian Open 2026. Il numero 1 al mondo accede ai quarti di finale dello slam (14° quarto di finale Slam sui 20 giocati) grazie al convincente successo contro lo statunitense Tommy Paul (numero 19 al mondo). Alla Rod Laver Arena lo spagnolo si è imposto con il punteggio di 7-6(6), 6-4, 7-5 in due ore e 44' di gioco (0 set persi in 4 match). Match lineare da parte di Alcaraz che ha concesso solo 2 palle break in tutto l'incontro con i numeri che testimoniano la grande prova del nativo di Murcia: 70% di prime in campo con il 79% dei punti realizzati (68% sulla seconda), 35 vincenti, 28 gratuiti, 19 punti a rete (su 22 discese) e 3/10 nelle palle break. Carlitos adesso affronterà per un posto in semifinale il beniamino locale Alex De Minaur (numero 6 al mondo) vincente nettamente contro Bublik per 6-4, 6-1, 6-1.