L'Italia del tennis protagonista assoluta a Melbourne. Mentre nella notta Lorenzo Musetti ha battuto in tre set Taylor Fritz conquistando il pass per i quarti di finale contro Novak Djokovic , sale l'attesa per il derby azzurro tra Jannik Sinner e Luciano Darderi in programma non prima delle 8 sulla Margaret Court Arena . Il numero due al mondo è chiamato a difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni mentre il 23enne nato a Villa Gesell, in Argentina, è tra le rivelazioni più grandi del torneo. Chi vince affronta nel prossimo turno uno tra Ben Shelton e Casper Ruud.

8:52

Sinner tiene il servizio e fa 1-1

Sinner non sbaglia: va sul 40-30 e poi risolve tutto con una grande seconda di servizio.

8:47

Darderi parte avanti nel secondo set

Per la seconda volta nel match Luciano Darderi riesce a tenere il servizio lasciando Sinner a 30 e partendo avanti nel secondo set.

8:42

SINNER VINCE IL PRIMO SET

Un Jannik Sinner praticamente perfetto chiude il primo set in appena 27 minuti con il punteggio di 6-1.

8:41

Darderi conquista il primo game

Sinner tenta il colpaccio ma stavolta Darderi riesce a tenere il servizio e conquista il primo game della sua partita.

8:37

Sinner allunga

Con un netto 40-15 Sinner si porta sul 5-0 e ora risponderà per portare a casa il primo set.

8:34

Sinner incontenibile

Altro break per Sinner che ancora una volta conquista il game sulla battuta dell'avversario: Darderi non riesce a contenere Jannik.

8:29

Sinner vola sul 3-0

Jannik tiene il servizio senza concedere nemmeno un punto a Darderi e vola sul 3-0.

8:28

BREAK SINNER

Subito break per Sinner che sul 30-30 si guadagna la palla del 2-0 con uno dei suoi rovesci lungolinea.

8:23

Sinner recupera due palle break e tiene il servizio

Si parte subito forte: Darderi va avanti 40-15 ma Sinner si salva grazie al servizio. Jannik vince il primo game dopo 6' di battaglia.

8:14

Sinner e Darderi in campo

Tra pochi minuti, dopo un breve riscaldamento, inizia il match tra Jannik Sinner e Luciano Darderi sulla Margaret Court Arena, un campo mai calcato dall'altoatesino visto che finora ha sempre giocato sul Centrale di Melbourne.

8:11

Darderi, primo ottavo in uno Slam

Luciano Darderi si è reso protagonista di un grande percorso fin qui all'Australian Open. Per lui si tratta del primo ottavo di finale in un torneo del Grande Slam.

8:03

Sinner per la storia: punta la sesta finale Slam consecutiva

Sinner punta a raggiungere la sua sesta finale consecutiva del Grande Slam e a diventare il terzo giocatore dell'Era Open a registrare una striscia così lunga dopo Federer (10 finali da Wimbledon 2005 agli US Open 2007 e un filotto di 8 finali dal Roland Garros 2008 agli Australian Open 2010) e Djokovic (6 finali del Grande Slam dall'Australian Open 2015 al Roland Garros 2016).

7:55

Sinner e Darderi a breve in campo

Finisce 6-1 6-3 il match tra Rybakina e Mertens sulla Margaret Court Arena. Sinner e Darderi in campo tra poco.

7:49

Sinner e l'incredibile score nei derby

Per Jannik Sinner si tratta del 18° derby in carriera nel circuito maggiore: il 24enne di San Candido è imbattuto con i connazionali, con l'incredibile record di 17-0. Nessun precedente nei tornei Atp contro Luciano Darderi.

7:44

Il cammino di Darderi

Luciano Darderi ha superato all'esordio il cileno Garin in tre set, poi ha vinto 3-1 contro l'argentino Baez al secondo e il russo Khachanov al terzo.

7:38

Il percorso di Sinner

Per raggiungere gli ottavi di finale Jannik Sinner ha battuto al debutto il francese Hugo Gaston, ritiratosi al terzo set dopo aver perso i primi due, l'australiano James Duckworth e l'americano Eliot Spizzirri. Subito sotto, ha poi rimontato 3-1. L'altoatesino aveva vinto le sue ultime 12 partite senza lasciare nemmeno un set agli avversari. Non ne perdeva uno dalla vittoria per 3 set contro Zverev nella finale di Vienna dello scorso anno.

7:25

Sinner a caccia del terzo successo all'Australian Open

Sinner punta a diventare il quinto giocatore dell'era Open a vincere 3 titoli di singolare maschile agli Australian Open, dopo Novak Djokovic (10 titoli agli Australian Open), Roger Federer (6), Andre Agassi (4) e Mats Wilander (3).

MARGARET COURT ARENA - AUSTRALIA