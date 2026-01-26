Jannik Sinner si aggiudica il derby con Luciano Darderi e vola ai quarti di finale degli Australian Open. Il vincitore delle ultime due edizioni chiude la contesa in due ore e 9 minuti di partita con il punteggio di 6-1 6-3 7-6. Dopo aver dominato nei primi due set, il numero due al mondo si aggrappa al servizio (19 ace con 0 doppi falli, nuovo record personale nel torneo) per resistere alla reazione del connazionale. Sinner attende ai quarti il vincitore del match tra Ben Shelton e Casper Ruud.
10:40
Le parole di Sinner dopo il successo contro Darderi
"È stato molto difficile giocare con lui, siamo amici e questo ha complicato le cose - il commento di Jannik Sinner dopo il successo agli ottavi dell'Australian Open contro Luciano Darderi -. Ho avuto le mie opportunità anche nel terzo set, ma lui ha giocato bene. Abbiamo cambiato qualcosa nel servizio, c'è ancora spazio per migliorare ma sono soddisfatto di come sto servendo, è un colpo stabile. Sto cercando di venire più spesso a rete ed essere meno prevedibile e ci sto riuscendo. Shelton o Ruud? Li conosco bene, sono migliorati nel loro aspetto del gioco. Sarà una partita diversa. Ora devo recuperare, qui le partite possono essere lunghe e fisiche. Sono felice di essere di nuovo nei quarti".
10:24
FINISCE LA PARTITA: SINNER AI QUARTI, DARDERI ELIMINATO
Sinner va sotto 2-0 ma poi mette in fila sette punti consecutivi portando a casa anche il terzo set e conquistando i quarti di finale dell'Australian Open. Darderi, dopo aver sofferto parecchio nei primi due, ha lottato nel terzo ma non è bastato.
10:16
Si va al tiebreak
Darderi tiene il servizio e lasciando a zero Sinner porta il terzo set al tiebreak.
10:12
Darderi al servizio per il tiebreak
Ancora una volta Sinner è superlativo in battuta. Darderi ora al servizio per portare il terzo set al tiebreak.
10:08
Sinner fallisce due matchpoint e Darderi pareggia
Darderi non trema: annulla due matchpoint e resta in gara conquistando il game che vale il 5-5.
10:00
Sinner annulla quattro palle break
Game durissimo: Darderi ha quattro palle break ma Sinner è bravissimo ad annullarle e aggiudicarsi il gioco alla prima occasione utile.
9:51
Servizio a zero anche per Darderi
Darderi tenta il tutto per tutto mentre Sinner vuole chiuderla commettendo qualche errore. Anche Luciano tiene il servizio a zero nell'ottavo game del terzo set.
9:46
Sinner, masterclass al servizio
Jannik Sinner è praticamente perfetto al servizio: ancora una volta lascia a zero Darderi e firma il 4-3.
9:44
Darderi pareggia i conti
Subito sotto, Darderi mette in fila tre punti e dopo il 40-30 di Sinner pareggia i conti.
9:40
Sinner torna avanti grazie al servizio
Sinner apre con l'ennesimo ace, poi Darderi risale 30-30. Jannik però si leva dai guai con l'ace numero 18 della sua partita.
9:36
Darderi annulla due palle break e vince il game
C'è ancora partita alla Margaret Court Arena: Darderi annulla due palle break e tiene il servizio.
9:28
Sinner avanti 2-1 nel terzo set
Scivolano via velocissimi i turni al servizio di Jannik Sinner che vinti i primi due set è ora avanti 2-1 anche nel terzo.
9:25
Darderi pareggia i conti
Archiviati i primi due set, Darderi riparte concedendo un solo punto a Sinner nel suo turno di servizio.
9:23
Sinner tiene il servizio a zero
Non cambia il copione: Sinner mette a referto altri due ace e lascia a zero Darderi.
9:19
SINNER VINCE ANCHE IL SECONDO SET
Darderi visibilmente nervoso: "Quanto è veloce questo campo!", urla dopo aver perso un punto. Sinner non si scompone e conquista il set andando sul 2-0.
9:15
Sinner letale al servizio
Sinner serve benissimo e con tre ace di fila si porta sul 40-0 chiudendola poi dopo aver lasciato un 15 all'avversario. Ora Darderi in battuta per tenere in piedi il set.
9:12
Darderi resta nel match
Darderi soffre un po' sul rovescio e va sotto 15-30. Poi conquista tre punti di fila e accorcia andando sul 4-3.
9:08
Sinner avanti 4-2
Sinner vola sul 40-0, poi Darderi reagisce e mette a segno due punti di fila riportandosi a contatto. Jannik è però lucido e tiene ancora il servizio.
9:04
Darderi accorcia
Darderi tiene il servizio concedendo un solo punto a Sinner. Ora siamo 3-2 per l'altoatesino.
9:00
Jannik non sbaglia: 3-1
Sinner concede il primo punto a Darderi, poi ne mette quattro in fila e chiude il game andando sul 3-1.
8:58
BREAK SINNER: DARDERI NERVOSISSIMO
Darderi quasi perfetto con la prima (89%) con il terzo ace sale 40-15, ma Sinner sulla seconda è aggressivo e si prende il break. Luciano nervosissimo: lancia prima la racchetta e poi la palla. Warning per lui.
8:52
Sinner tiene il servizio e fa 1-1
Sinner non sbaglia: va sul 40-30 e poi risolve tutto con una grande seconda di servizio.
8:47
Darderi parte avanti nel secondo set
Per la seconda volta nel match Luciano Darderi riesce a tenere il servizio lasciando Sinner a 30 e partendo avanti nel secondo set.
8:42
SINNER VINCE IL PRIMO SET
Un Jannik Sinner praticamente perfetto chiude il primo set in appena 27 minuti con il punteggio di 6-1.
8:41
Darderi conquista il primo game
Sinner tenta il colpaccio ma stavolta Darderi riesce a tenere il servizio e conquista il primo game della sua partita.
8:37
Sinner allunga
Con un netto 40-15 Sinner si porta sul 5-0 e ora risponderà per portare a casa il primo set.
8:34
Sinner incontenibile
Altro break per Sinner che ancora una volta conquista il game sulla battuta dell'avversario: Darderi non riesce a contenere Jannik.
8:29
Sinner vola sul 3-0
Jannik tiene il servizio senza concedere nemmeno un punto a Darderi e vola sul 3-0.
8:28
BREAK SINNER
Subito break per Sinner che sul 30-30 si guadagna la palla del 2-0 con uno dei suoi rovesci lungolinea.
8:23
Sinner recupera due palle break e tiene il servizio
Si parte subito forte: Darderi va avanti 40-15 ma Sinner si salva grazie al servizio. Jannik vince il primo game dopo 6' di battaglia.
8:14
Sinner e Darderi in campo
Tra pochi minuti, dopo un breve riscaldamento, inizia il match tra Jannik Sinner e Luciano Darderi sulla Margaret Court Arena, un campo mai calcato dall'altoatesino visto che finora ha sempre giocato sul Centrale di Melbourne.
8:11
Darderi, primo ottavo in uno Slam
Luciano Darderi si è reso protagonista di un grande percorso fin qui all'Australian Open. Per lui si tratta del primo ottavo di finale in un torneo del Grande Slam.
8:03
Sinner per la storia: punta la sesta finale Slam consecutiva
Sinner punta a raggiungere la sua sesta finale consecutiva del Grande Slam e a diventare il terzo giocatore dell'Era Open a registrare una striscia così lunga dopo Federer (10 finali da Wimbledon 2005 agli US Open 2007 e un filotto di 8 finali dal Roland Garros 2008 agli Australian Open 2010) e Djokovic (6 finali del Grande Slam dall'Australian Open 2015 al Roland Garros 2016).
7:55
Sinner e Darderi a breve in campo
Finisce 6-1 6-3 il match tra Rybakina e Mertens sulla Margaret Court Arena. Sinner e Darderi in campo tra poco.
7:49
Sinner e l'incredibile score nei derby
Per Jannik Sinner si tratta del 18° derby in carriera nel circuito maggiore: il 24enne di San Candido è imbattuto con i connazionali, con l'incredibile record di 17-0. Nessun precedente nei tornei Atp contro Luciano Darderi.
7:44
Il cammino di Darderi
Luciano Darderi ha superato all'esordio il cileno Garin in tre set, poi ha vinto 3-1 contro l'argentino Baez al secondo e il russo Khachanov al terzo.
7:38
Il percorso di Sinner
Per raggiungere gli ottavi di finale Jannik Sinner ha battuto al debutto il francese Hugo Gaston, ritiratosi al terzo set dopo aver perso i primi due, l'australiano James Duckworth e l'americano Eliot Spizzirri. Subito sotto, ha poi rimontato 3-1. L'altoatesino aveva vinto le sue ultime 12 partite senza lasciare nemmeno un set agli avversari. Non ne perdeva uno dalla vittoria per 3 set contro Zverev nella finale di Vienna dello scorso anno.
7:25
Sinner a caccia del terzo successo all'Australian Open
Sinner punta a diventare il quinto giocatore dell'era Open a vincere 3 titoli di singolare maschile agli Australian Open, dopo Novak Djokovic (10 titoli agli Australian Open), Roger Federer (6), Andre Agassi (4) e Mats Wilander (3).